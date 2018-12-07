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7 декабря 2018, 12:39



Седина в бороду, наркота в карман. Норильские полицейские направили в городской суд уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя за хранение наркотических средств

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Просмотров:154 В октябре сотрудники полиции Отдела МВД России по г. Норильску в одном из подъездов по ул. Космонавтов задержали 51-летннго жителя Талнаха, у которого в ходе проведения личного досмотра обнаружили и изъяли наркотическое средство общей массой 0,323 грамма.В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.