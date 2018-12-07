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7 декабря 2018, 12:51



МФК «Норильский никель» подписал серебряного призера чемпионата Европы.

Иван Поддубный является воспитанником петербургского мини-футбола. Профессиональную карьеру вратаря начал в 2005 году в составе «Норникеля», цвета которого защищал четыре года. Также он выступал за петербургский «Политех», ЦСКА, подмосковное «Динамо», смоленский «Автодор» и «Динамо-Самара». «Необходимость в четвертом вратаре появилась в связи с тем, что Василий Белов, Дмитрий Бондарев и Павел Шамарин восстанавливаются после полученных травм. Комитет по статусу Российского футбольного союза удовлетворил наше ходатайство на заключение контракта с Иваном Поддубным в исключительном порядке», - пояснили в МФК «Норильский никель». Добавим, что ближайшие матчи норильчан запланированы на эти выходные – 8-9 декабря они на выезде встретятся против новосибирского «Сибиряка» в рамках 8-го тура Суперлиги. При этом у «Норникеля» сейчас 16 очков и шестое место турнирной таблицы. У новосибирцев столько же очков, но на две игры меньше. Прямая трансляция игр будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Начало в 15.00.

Просмотров:200 Состав норильчан пополнил 32-летний вратарь Иван Поддубный. Контракт с игроком, который в 2014 году в составе сборной России становился серебряным призером чемпионата Европы, рассчитан до конца текущего сезона. По сообщению пресс-службы заполярного клуба, Поддубный будет выступать под 98-м игровым номером, он уже присоединился к команде и примет участие в предстоящем туре.Иван Поддубный является воспитанником петербургского мини-футбола. Профессиональную карьеру вратаря начал в 2005 году в составе «Норникеля», цвета которого защищал четыре года. Также он выступал за петербургский «Политех», ЦСКА, подмосковное «Динамо», смоленский «Автодор» и «Динамо-Самара».Добавим, что ближайшие матчи норильчан запланированы на эти выходные – 8-9 декабря они на выезде встретятся против новосибирского «Сибиряка» в рамках 8-го тура Суперлиги. При этом у «Норникеля» сейчас 16 очков и шестое место турнирной таблицы. У новосибирцев столько же очков, но на две игры меньше. Прямая трансляция игр будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Начало в 15.00.