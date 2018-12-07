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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:37 Норильские школы участвуют в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией
16:24 Новосибирск готовится встретить огонь Зимней универсиады-2019
15:52 Завершился таймырский конкурс аудиовизуального творчества «Арктика и Сибирь в объективе аборигена».
15:26 Жизнь, судьба и медные трубы. Концерт духовой музыки в колледже искусств обещает быть первоклассным.
15:17 Норильские полицейские стали победителями конкурса общественного признания «Поступок года».
14:04 В Норильске сотрудники ГИБДД и «Родительский патруль» усиливают контроль за детской безопасностью.
13:48 На территории края наблюдается сокращение численности таймырской популяции дикого северного оленя.
13:30 На индексацию зарплат бюджетников краевое правительство выделит 2,5 млрд рублей.
13:26 Управление соцполитики извещает горожан о переносе приема.
12:51 МФК «Норильский никель» подписал серебряного призера чемпионата Европы.
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