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7 декабря 2018, 13:26



Управление соцполитики извещает горожан о переносе приема.

28 декабря 2018 года прием в управлении социальной политики будет осуществляться с 10.00 до 17.00.

Просмотров:155 Управление социальной политики администрации города Норильска информирует жителей города о переносе неприемного дня 28 декабря 2018 года (последняя пятница месяца) на 29 декабря 2018 года (суббота).28 декабря 2018 года прием в управлении социальной политики будет осуществляться с 10.00 до 17.00.