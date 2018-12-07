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7 декабря 2018, 13:30



На индексацию зарплат бюджетников краевое правительство выделит 2,5 млрд рублей.

«Учитывая прогнозируемый рост показателя дохода от трудовой деятельности по краю на 2019 год, для выполнения поручения президента необходимо обеспечить рост фондов оплаты труда отдельных категорий работников в 2019 году в среднем по краю в пределах 5%. В краевом бюджете на 2019 год на решение указанной задачи предусмотрено 2,5 млрд рублей», - сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу министерства финансов Красноярского края. В региональном правительстве отметили, что зарплаты будут расти и в сферах, которые не были обозначены в президентских указах. Заработок специалистов будет проиндексирован с 1 октября 2019 года на 4,3%, как и размер минимальной оплаты труда.

Просмотров:169 Зарплаты бюджетников в Красноярском крае вырастут в 2019 году. На индексацию ежемесячных доходов в краевой казне предусмотрено 2,5 млрд рублей. Так, зарплаты врачей уже по итогам этого года должны достигнуть 200% от среднего показателя в регионе, а доходы педагогов, сотрудников учреждений культуры, социальных и других категорий работников должны быть средними по краю.«Учитывая прогнозируемый рост показателя дохода от трудовой деятельности по краю на 2019 год, для выполнения поручения президента необходимо обеспечить рост фондов оплаты труда отдельных категорий работников в 2019 году в среднем по краю в пределах 5%. В краевом бюджете на 2019 год на решение указанной задачи предусмотрено 2,5 млрд рублей», - сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу министерства финансов Красноярского края.В региональном правительстве отметили, что зарплаты будут расти и в сферах, которые не были обозначены в президентских указах. Заработок специалистов будет проиндексирован с 1 октября 2019 года на 4,3%, как и размер минимальной оплаты труда.