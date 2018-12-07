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7 декабря 2018, 13:48



На территории края наблюдается сокращение численности таймырской популяции дикого северного оленя.

Открывая заседание, Александр Коробкин отметил, что для сохранения популяции дикого северного оленя на территории края необходимо выработать комплекс срочных мер по решению проблемных вопросов посредством взаимного участия заинтересованных сторон. Одной из наиболее острых проблем является незаконная срезка пантов с оленей. Браконьеры срезают панты с живых особей, что в последующем в большинстве случаев приводит к гибели копытных. Согласно экспертному заключению Научно-исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики, бесконтрольная срезка пантов с живых особей приводит к гибели этих животных в 70% случаев. На территории края наблюдается сокращение численности таймырской популяции дикого северного оленя. Это обусловлено рядом причин, в том числе промышленным освоением северных территорий, браконьерством и незаконной срезкой пантов с живых особей, отмечают в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края. Эксперты сошлись во мнении, что необходимо разработать единую государственную программу края по сохранению и рациональному использованию таймырской и эвенкийской лесной популяций дикого северного оленя, а также проводить мониторинг численности вида. Кроме того, предложено создать площадку для обмена мнениями между научными организациями, которые изучают популяцию дикого северного оленя, в том числе с использованием телеметрии и спутниковых ошейников. «Помимо озвученных предложений министерство совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводит рейды по пресечению фактов браконьерства на северных территориях. Эта работа будет продолжена», - добавил Александр Коробкин. По оценкам специалистов, реализация указанных мер позволит организовать рациональное использование дикого северного оленя и обеспечит сохранение и увеличение популяции копытных.

Просмотров:191 В Красноярске состоялось заседание экспертной рабочей группы по проблемам охраны и использования ресурсов дикого северного оленя. Участие в мероприятии приняли заместитель министра экологии и рационального природопользования края Александр Коробкин, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов края Семен Пальчин, депутаты Законодательного собрания края, ведущие эксперты и представители научных сообществ.Открывая заседание, Александр Коробкин отметил, что для сохранения популяции дикого северного оленя на территории края необходимо выработать комплекс срочных мер по решению проблемных вопросов посредством взаимного участия заинтересованных сторон.Одной из наиболее острых проблем является незаконная срезка пантов с оленей. Браконьеры срезают панты с живых особей, что в последующем в большинстве случаев приводит к гибели копытных. Согласно экспертному заключению Научно-исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики, бесконтрольная срезка пантов с живых особей приводит к гибели этих животных в 70% случаев.На территории края наблюдается сокращение численности таймырской популяции дикого северного оленя. Это обусловлено рядом причин, в том числе промышленным освоением северных территорий, браконьерством и незаконной срезкой пантов с живых особей, отмечают в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.Эксперты сошлись во мнении, что необходимо разработать единую государственную программу края по сохранению и рациональному использованию таймырской и эвенкийской лесной популяций дикого северного оленя, а также проводить мониторинг численности вида. Кроме того, предложено создать площадку для обмена мнениями между научными организациями, которые изучают популяцию дикого северного оленя, в том числе с использованием телеметрии и спутниковых ошейников.«Помимо озвученных предложений министерство совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводит рейды по пресечению фактов браконьерства на северных территориях. Эта работа будет продолжена», - добавил Александр Коробкин.По оценкам специалистов, реализация указанных мер позволит организовать рациональное использование дикого северного оленя и обеспечит сохранение и увеличение популяции копытных.