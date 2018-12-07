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7 декабря 2018, 14:04



В Норильске сотрудники ГИБДД и «Родительский патруль» усиливают контроль за детской безопасностью.

Накануне сотрудник ГИБДД побывал на одном из собраний родительского патруля, проводимого в гимназии № 5. Во время встречи сотрудник ГИБДД напомнил родителям об основном приоритете их профилактической работы с детьми. При помощи наглядной информации и видеороликов социальной рекламы собравшимся родителям еще раз напомнили основные места расположения световозвращателей, а также принцип их работы. Некоторые родители предложили помощь в размещении информационных листовок на предприятиях по месту их работы. Кто-то из родителей предложил выдавать необходимый световозвращатель школьникам, у которых его нет, при этом фиксировать информацию в специальный журнал родительского патруля. На собрании был составлен график патрулирования с учетом занятости родителей, а также определили основные места дислокации родительского патруля вблизи двух корпусов гимназии. Безопасность детей не должна замыкаться только на школе, центре безопасности и сотрудниках ГИБДД, отметили активисты родительского патруля.

Просмотров:190 В наступившую полярную ночь сотрудники ГИБДД и родительская общественность продолжают проводить совместные мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием детей.Накануне сотрудник ГИБДД побывал на одном из собраний родительского патруля, проводимого в гимназии № 5. Во время встречи сотрудник ГИБДД напомнил родителям об основном приоритете их профилактической работы с детьми. При помощи наглядной информации и видеороликов социальной рекламы собравшимся родителям еще раз напомнили основные места расположения световозвращателей, а также принцип их работы. Некоторые родители предложили помощь в размещении информационных листовок на предприятиях по месту их работы. Кто-то из родителей предложил выдавать необходимый световозвращатель школьникам, у которых его нет, при этом фиксировать информацию в специальный журнал родительского патруля. На собрании был составлен график патрулирования с учетом занятости родителей, а также определили основные места дислокации родительского патруля вблизи двух корпусов гимназии.Безопасность детей не должна замыкаться только на школе, центре безопасности и сотрудниках ГИБДД, отметили активисты родительского патруля.