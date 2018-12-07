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7 декабря 2018, 15:17



Норильские полицейские стали победителями конкурса общественного признания «Поступок года».

Конкурс «Поступок года» был инициирован в этом году. Соискателями премии являются сотрудники полиции и граждане, добившиеся особых результатов в борьбе с преступностью, в профилактике и раскрытии преступлений, а также совершившие самоотверженный поступок ради спасения жизни человека. На конкурс было подано более 30 заявок. Победителями стали: пять сотрудников полиции, среди которых двое норильчан и пять жителей края. Норильчане - заместитель командира отдельной роты ДПС Ильдус Мурзагулов и инспектор ДПС Алексей Сиденков - отличились в марте, когда в Норильске бушевала сильная пурга. Они помогли мужчине, который в непогоду оказался на автотрассе. Его автомобиль сломался, телефон разрядился. Дул сильный ветер, видимость была нулевой. «Хочу выразить благодарность сотрудникам ГИБДД, которые оказали помощь в трудную для меня минуту. Я добрался до автобусной остановки, где очень долго простоял и сильно замерз. Ко мне подъехал вездеход ДПС и отвез в город. Мне страшно представить, что могло со мной произойти, если бы не инспекторы», - написал благодарный житель Норильска в адрес Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Просмотров:182 В ГУ МВД России по Красноярскому краю прошло заседание конкурсной комиссии общественного совета при главке, на котором определены победители конкурса общественного признания «Поступок года».Конкурс «Поступок года» был инициирован в этом году. Соискателями премии являются сотрудники полиции и граждане, добившиеся особых результатов в борьбе с преступностью, в профилактике и раскрытии преступлений, а также совершившие самоотверженный поступок ради спасения жизни человека.На конкурс было подано более 30 заявок. Победителями стали: пять сотрудников полиции, среди которых двое норильчан и пять жителей края.Норильчане - заместитель командира отдельной роты ДПС Ильдус Мурзагулов и инспектор ДПС Алексей Сиденков - отличились в марте, когда в Норильске бушевала сильная пурга. Они помогли мужчине, который в непогоду оказался на автотрассе. Его автомобиль сломался, телефон разрядился. Дул сильный ветер, видимость была нулевой.«Хочу выразить благодарность сотрудникам ГИБДД, которые оказали помощь в трудную для меня минуту. Я добрался до автобусной остановки, где очень долго простоял и сильно замерз. Ко мне подъехал вездеход ДПС и отвез в город. Мне страшно представить, что могло со мной произойти, если бы не инспекторы», - написал благодарный житель Норильска в адрес Главного управления МВД России по Красноярскому краю.