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7 декабря 2018, 15:26



Жизнь, судьба и медные трубы. Концерт духовой музыки в колледже искусств обещает быть первоклассным.

Концерт будет называться «Рождественская мистерия». Дирижирует оркестром заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук Николай Петров. Николай Петров давно знаком ценителям классической музыки: в НКИ он работает с 1979 года, а руководит духовым оркестром Норильского колледжа искусств более 35 лет. Солисты сегодняшнего мероприятия - лауреат и дипломант международных конкурсов Анна Бигус (сопрано) и Денис Григорьев (фортепиано).

Просмотров:171 Сегодня вечером, 7 декабря в 19.00, в Норильском колледже искусств норильского зрителя ждет встреча с легендарным эстрадно-симфоническим оркестром под управлением Николая Петрова. В программе прозвучит музыка из известных фильмов - так называемого «золотого» фонда русского и зарубежного кинематографа.Концерт будет называться «Рождественская мистерия». Дирижирует оркестром заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук Николай Петров.Николай Петров давно знаком ценителям классической музыки: в НКИ он работает с 1979 года, а руководит духовым оркестром Норильского колледжа искусств более 35 лет.Солисты сегодняшнего мероприятия - лауреат и дипломант международных конкурсов Анна Бигус (сопрано) и Денис Григорьев (фортепиано).