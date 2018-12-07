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7 декабря 2018, 15:52



Завершился таймырский конкурс аудиовизуального творчества «Арктика и Сибирь в объективе аборигена».

В качестве председателя жюри таймырцы приглашали профессионального режиссера и сценариста, преподавателя ВГИКа Екатерину Головня. В составе жюри были внештатный фотограф департамента общественных связей ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Кийко, фотограф, видеооператор Таймырского дома народного творчества Роман Перов, журналист «Заполярной правды» Ирина Даниленко, секретарь первичной таймырской организации Союза журналистов Красноярья Нина Кудрякова, директор Таймырского дома народного творчества Любовь Попова. Огромную работу по сбору материалов на конкурс провела Наталья Русских, заведующая отделом народного творчества ТДНТ. К итоговому просмотру были допущены материалы от 34 участников. Среди профессионалов в номинации «Современная фотография» лауреатом стал Александр Супрунюк. Среди любителей лауреатом за коллекцию современного фото признана красноярская художница Елена Ильянкова (фото были сделаны ею во время таймырских пленэров в сентябре). Лауреат в номинации «Телевизионный репортаж» - Кира Кудрякова. По словам организаторов, буквально каждого, кто подводил итоги конкурса, влюбил в себя охотник и рыбак Леонид Кудряков из поселка Новая сельского поселения Хатанга, он стал лауреатом в номинации «Фильм-минутка». «Его сюжет «Будни промысловика» с деликатным юмором, комментируемые автором, смотрятся на одном дыхании. Во второй работе Леонид предстает как замечательный сказитель. Специального приза в номинации «Современная фотография» удостоен Иван Жёлтиков, инженер-программист из Дудинки. Спецприз за серию фотографий и видеосюжетов присудили студентке Ирине Комаровой. За уникальные сюжеты отмечен Вячеслав Антонов. Умением видеть красоты родной новорыбинской тундры и грамотным владением сложной аппаратурой он по праву заслужил специальный приз за видеоролик. Поощрительные призы за серию фотографий о родном крае достались Зинаиде Ядне из поселка Носок и Марте Момде из поселка Новая - за презентацию архивной фотографии под названием «Семейные традиции и обряды».

Просмотров:172 На суд жюри были представлены фотографии, телевизионные репортажи, видеоролики о жизни и быте коренного населения севера Красноярского края, а также удивительные пейзажные съемки. Свое творчество проявили представители коренных малочисленных народов Таймыра, а также те, кто любит Север и имеет возможность рассказать о заполярной глубинке средствами кино и фотографии.В качестве председателя жюри таймырцы приглашали профессионального режиссера и сценариста, преподавателя ВГИКа Екатерину Головня. В составе жюри были внештатный фотограф департамента общественных связей ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Кийко, фотограф, видеооператор Таймырского дома народного творчества Роман Перов, журналист «Заполярной правды» Ирина Даниленко, секретарь первичной таймырской организации Союза журналистов Красноярья Нина Кудрякова, директор Таймырского дома народного творчества Любовь Попова. Огромную работу по сбору материалов на конкурс провела Наталья Русских, заведующая отделом народного творчества ТДНТ.К итоговому просмотру были допущены материалы от 34 участников. Среди профессионалов в номинации «Современная фотография» лауреатом стал Александр Супрунюк. Среди любителей лауреатом за коллекцию современного фото признана красноярская художница Елена Ильянкова (фото были сделаны ею во время таймырских пленэров в сентябре). Лауреат в номинации «Телевизионный репортаж» - Кира Кудрякова.По словам организаторов, буквально каждого, кто подводил итоги конкурса, влюбил в себя охотник и рыбак Леонид Кудряков из поселка Новая сельского поселения Хатанга, он стал лауреатом в номинации «Фильм-минутка». «Его сюжет «Будни промысловика» с деликатным юмором, комментируемые автором, смотрятся на одном дыхании. Во второй работе Леонид предстает как замечательный сказитель. Специального приза в номинации «Современная фотография» удостоен Иван Жёлтиков, инженер-программист из Дудинки.Спецприз за серию фотографий и видеосюжетов присудили студентке Ирине Комаровой. За уникальные сюжеты отмечен Вячеслав Антонов. Умением видеть красоты родной новорыбинской тундры и грамотным владением сложной аппаратурой он по праву заслужил специальный приз за видеоролик.Поощрительные призы за серию фотографий о родном крае достались Зинаиде Ядне из поселка Носок и Марте Момде из поселка Новая - за презентацию архивной фотографии под названием «Семейные традиции и обряды».