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7 декабря 2018, 16:24



Новосибирск готовится встретить огонь Зимней универсиады-2019

За день до проведения эстафеты, 10 декабря, в первом корпусе Новосибирского государственного технического университета пройдут предстартовые мероприятия: встреча огня Зимней универсиады-2019, фотосессия для студентов с атрибутами эстафеты, талисманом Студенческих игр U-Лайкой и настоящими сибирскими лайками. Огонь Зимней универсиады-2019 по улицам города пронесут 20 факелоносцев, среди которых призер этапов Кубка мира по плаванию, чемпион мира среди военнослужащих, президент федерации плавания Новосибирской области Сергей Герасимов, председатель Сибирского банка ПАО "Сбербанк" Татьяна Галкина, руководитель группы торговых представителей компании Coca-Cola HBC Россия Денис Михренин, директор представительства компании Forward в Новосибирске Лариса Молеганова. Кроме того, в рамках альтернативной социальной эстафеты факел Зимней универсиады-2019 посетит соревнования по бегу на снегоступах, организованные по инициативе системы Coca-Cola в России в партнерстве со Специальной Олимпиадой России. У атлетов с особенностями развития будет возможность сфотографироваться с факелом. Альтернативная социальная эстафета факела реализуется в рамках повестки системы Coca-Cola в России по развитию инклюзивного общества в партнерстве со Специальной Олимпиадой России и другими организациями, работающими в данной сфере. Из Новосибирска огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Томск, где 15 декабря пройдет следующий этап эстафеты.

Просмотров:128 11 декабря Новосибирск принимает эстафету огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Особенность этапа заключается в том, что маршрут эстафеты состоит из двух частей. Факелоносцы побывают на центральных улицах города на левом и правом берегах реки Обь. Общая протяженность маршрута в Новосибирске – 2600 метров.За день до проведения эстафеты, 10 декабря, в первом корпусе Новосибирского государственного технического университета пройдут предстартовые мероприятия: встреча огня Зимней универсиады-2019, фотосессия для студентов с атрибутами эстафеты, талисманом Студенческих игр U-Лайкой и настоящими сибирскими лайками.Огонь Зимней универсиады-2019 по улицам города пронесут 20 факелоносцев, среди которых призер этапов Кубка мира по плаванию, чемпион мира среди военнослужащих, президент федерации плавания Новосибирской области Сергей Герасимов, председатель Сибирского банка ПАО "Сбербанк" Татьяна Галкина, руководитель группы торговых представителей компании Coca-Cola HBC Россия Денис Михренин, директор представительства компании Forward в Новосибирске Лариса Молеганова.Кроме того, в рамках альтернативной социальной эстафеты факел Зимней универсиады-2019 посетит соревнования по бегу на снегоступах, организованные по инициативе системы Coca-Cola в России в партнерстве со Специальной Олимпиадой России. У атлетов с особенностями развития будет возможность сфотографироваться с факелом. Альтернативная социальная эстафета факела реализуется в рамках повестки системы Coca-Cola в России по развитию инклюзивного общества в партнерстве со Специальной Олимпиадой России и другими организациями, работающими в данной сфере.Из Новосибирска огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Томск, где 15 декабря пройдет следующий этап эстафеты.