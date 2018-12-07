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7 декабря 2018, 16:37



Норильские школы участвуют в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией

Для подростков провели уроки-презентации, мультимедийные уроки, лекционные занятия, тематические классные часы, круглые столы, внеклассные мероприятия, ситуативные игры и многое другое. В отдельных общеобразовательных учреждениях состоялись родительские собрания по теме: «Основы антикоррупционного просвещения в сфере образования».

Просмотров:128 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. С целью информирования школьников и поиска новых решений проблемы коррумпированности общества с 3 декабря по 7 декабря норильских школах прошли мероприятия, посвящённые борьбе с коррупцией.Для подростков провели уроки-презентации, мультимедийные уроки, лекционные занятия, тематические классные часы, круглые столы, внеклассные мероприятия, ситуативные игры и многое другое. В отдельных общеобразовательных учреждениях состоялись родительские собрания по теме: «Основы антикоррупционного просвещения в сфере образования».