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10 декабря 2018, 12:19



В Красноярском крае назначен руководитель нового регионального агентства.

«Красноярский край нужно сделать более интересным, более привлекательным, как для зарубежных туристов, так и для России. Мы должны конвертировать последствия универсиады в соответствующий экономический результат и для этого создать надлежащее структурное подразделение в рамках министерства. Я исхожу из того, что важна не только бюрократическая структура, в хорошем смысле этого слова, но исполнительной власти необходима опора на инициативных людей, на бизнес, с которым и будет работать агентство по туризму», - заявил Александр Усс.

Просмотров:217 На должность руководителя агентства по туризму Красноярского края назначена Юлия Верхушина, ранее занимавшая кресло замруководителя агентство молодежной политики и программ общественного развития региона. Распоряжение о назначении подписал губернатор края Александр Усс, сообщает НИА-Красноярск.