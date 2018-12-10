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10 декабря 2018, 12:29



Норильские школьники узнают тайну Тунгусского метеорита. Презентация книги об этом загадочном явлении состоялась в Красноярске.

Иллюстрированное 192-страничное издание стало результатом совместного проекта медиахолдинга «Комсомольская правда» и компании «Норникель». Книга посвящена 110-летниму юбилею Тунгусского метеорита. В ней содержатся все возможные гипотезы появления на земле загадочного объекта, высказанные с 1908 по настоящее время. Читатели ознакомятся с рассказами очевидцев события, а также произведением писателя-фантаста Александра Казанцева «Взрыв». К книге прилагается DVD-диск с документальным фильмом «Где же Тунгусский наш метеорит?». Презентация книги прошла при участии автора издания Евгения Сазонова и заместителя директора красноярского представительства «Норникеля» Геннадия Клепикова. По словам Клепикова, площадка фестиваля как нельзя лучше подходит для презентации научно-популярного издания: «Нам важно, чтобы молодежь нашего края получала как можно больше информации о своем регионе – о его красоте, природе и богатствах. Эта книга как раз об этом». До конца этого учебного года книгу безвозмездно получит каждая из 1129 школ Красноярского края, а также все выпускники школ Норильска. Не исключено, что следующим совместным проектом «Комсомольской правды» и «Норникеля» может стать интернет-версия книги, говорится в сообщении.

Просмотров:199 На Всероссийском фестивале «NAUKA 0+» в Красноярске прошла презентация книги «Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса», сообщает НИА-Красноярск.Иллюстрированное 192-страничное издание стало результатом совместного проекта медиахолдинга «Комсомольская правда» и компании «Норникель». Книга посвящена 110-летниму юбилею Тунгусского метеорита. В ней содержатся все возможные гипотезы появления на земле загадочного объекта, высказанные с 1908 по настоящее время. Читатели ознакомятся с рассказами очевидцев события, а также произведением писателя-фантаста Александра Казанцева «Взрыв». К книге прилагается DVD-диск с документальным фильмом «Где же Тунгусский наш метеорит?».Презентация книги прошла при участии автора издания Евгения Сазонова и заместителя директора красноярского представительства «Норникеля» Геннадия Клепикова.По словам Клепикова, площадка фестиваля как нельзя лучше подходит для презентации научно-популярного издания: «Нам важно, чтобы молодежь нашего края получала как можно больше информации о своем регионе – о его красоте, природе и богатствах. Эта книга как раз об этом».До конца этого учебного года книгу безвозмездно получит каждая из 1129 школ Красноярского края, а также все выпускники школ Норильска.Не исключено, что следующим совместным проектом «Комсомольской правды» и «Норникеля» может стать интернет-версия книги, говорится в сообщении.