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10 декабря 2018, 12:39



Нина Шпетная совместно с норильскими общественниками проверила изолятор временного содержания.

Общественники осмотрели помещения и прилегающую территорию, ознакомились с условиями содержания задержанных, проверили исправность вентиляции, соблюдение санитарных норм в помещениях изолятора, оценили состояние и оснащенность бытовых помещений, проверили актуальность информационных стендов. Особое внимание Нина Шпетная обратила на то, как содержащиеся в камерах ИВС обеспечиваются спальными местами, постельным бельем и столовой посудой на время приема пищи. Проверяющие осмотрели холодильник для хранения продуктов питания, электрическую печь для подогрева, термоса для доставки и кухонный инвентарь. По итогам проведения мероприятия представитель уполномоченного по правам человека дала положительную оценку условиям содержания в изоляторе временного содержания. От граждан, содержащихся в ИВС, жалоб на материально-бытовое обеспечение, а также нарушение российского законодательства со стороны сотрудников изолятора не поступило.

Просмотров:211 Депутат норильского горсовета, представитель уполномоченного по правам человека в Красноярском крае Нина Шпетная с представителями Общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску Юрием Кононченко, Валерием Шабуриным и представителем РПЦ отцом Сергием посетили специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, и изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.Общественники осмотрели помещения и прилегающую территорию, ознакомились с условиями содержания задержанных, проверили исправность вентиляции, соблюдение санитарных норм в помещениях изолятора, оценили состояние и оснащенность бытовых помещений, проверили актуальность информационных стендов.Особое внимание Нина Шпетная обратила на то, как содержащиеся в камерах ИВС обеспечиваются спальными местами, постельным бельем и столовой посудой на время приема пищи. Проверяющие осмотрели холодильник для хранения продуктов питания, электрическую печь для подогрева, термоса для доставки и кухонный инвентарь.По итогам проведения мероприятия представитель уполномоченного по правам человека дала положительную оценку условиям содержания в изоляторе временного содержания. От граждан, содержащихся в ИВС, жалоб на материально-бытовое обеспечение, а также нарушение российского законодательства со стороны сотрудников изолятора не поступило.