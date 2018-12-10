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10 декабря 2018, 13:02



Семейные команды норильчан приняли участие в городском конкурсе по правилам дорожного движения.

Под контролем строгого жюри из состава преподавателей центра семьи участников разбирали запутанные дорожные ситуации, отгадывали головоломки, а самые маленькие члены команд должны были преодолеть учебную трассу на электромобиле. Условия автодрома были максимально приближены к условиям настоящей дороги, маленькие водители должны были обращать внимание на дорожные знаки, сигналы светофора и уступать дорогу пешеходам. Все участники продемонстрировали хорошие знания правил дорожного движения, а лучшей стала семья ученика школы № 33 Максима Довганя, занявшая первое место. Команда Тимофея Осияна из гимназии № 5 заняла второе место, и третье почетное место было присуждено семье Арсения Дурсунова из школы № 6. Победители получили памятные призы и грамоты.

Просмотров:185 Городской конкурс по правилам дорожного движения «Добрая дорога детства - 2018» состоялся в Норильском центре безопасности движения. В испытаниях на знание ПДД приняли участие команды школ Большого Норильска. Семейные команды из первоклашек и их родителей продемонстрировали свои знания, путешествуя по станциям с заданиями. Каждой команде предстояло пройти девять соревновательных этапов, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Под контролем строгого жюри из состава преподавателей центра семьи участников разбирали запутанные дорожные ситуации, отгадывали головоломки, а самые маленькие члены команд должны были преодолеть учебную трассу на электромобиле. Условия автодрома были максимально приближены к условиям настоящей дороги, маленькие водители должны были обращать внимание на дорожные знаки, сигналы светофора и уступать дорогу пешеходам.Все участники продемонстрировали хорошие знания правил дорожного движения, а лучшей стала семья ученика школы № 33 Максима Довганя, занявшая первое место. Команда Тимофея Осияна из гимназии № 5 заняла второе место, и третье почетное место было присуждено семье Арсения Дурсунова из школы № 6.Победители получили памятные призы и грамоты.