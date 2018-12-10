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10 декабря 2018, 13:07



Комикс-памятку о госуслугах создали в Норильске любители аниме.

Автоинспекторы рассказали старшеклассникам, что такое государственные услуги и на сколько их удобнее, быстрее и дешевле получать посредством компьютера, не выходя из дома. Однако обычные информационные листовки и плакаты мало привлекают внимание молодежи и для них необходима информация другого формата. Ребята с энтузиазмом поддержали идею сотрудников дорожной полиции и подготовили три комикса, рассказывающих о преимуществах получения государственных услуг через единый портал. Сотрудники Госавтоинспекции поблагодарили ребят и пообещали, что их работы в виде информационных памяток теперь увидят тысячи людей, которые будут посещать подразделения ГИБДД. Помощь в составлении комиксов оказали Алина Брага, Илья Яшник и Людмила Бударова. В свою очередь ребята признались, что, работая над комиксами, они и сами оценили удобство электронного портала и помогли на нем зарегистрироваться своим родителям и даже бабушкам и дедушкам.

Просмотров:200 Госавтоинспекторы г. Норильска обратились к участникам студии комиксов и аниме в поисках новых форм пропаганды получения госуслуг в электронном виде, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Автоинспекторы рассказали старшеклассникам, что такое государственные услуги и на сколько их удобнее, быстрее и дешевле получать посредством компьютера, не выходя из дома. Однако обычные информационные листовки и плакаты мало привлекают внимание молодежи и для них необходима информация другого формата.Ребята с энтузиазмом поддержали идею сотрудников дорожной полиции и подготовили три комикса, рассказывающих о преимуществах получения государственных услуг через единый портал.Сотрудники Госавтоинспекции поблагодарили ребят и пообещали, что их работы в виде информационных памяток теперь увидят тысячи людей, которые будут посещать подразделения ГИБДД. Помощь в составлении комиксов оказали Алина Брага, Илья Яшник и Людмила Бударова.В свою очередь ребята признались, что, работая над комиксами, они и сами оценили удобство электронного портала и помогли на нем зарегистрироваться своим родителям и даже бабушкам и дедушкам.