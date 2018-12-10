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10 декабря 2018, 13:17



В Подмосковье разыграли традиционный Кубок легенд по хоккею, организованный при поддержке компании «Норникель».

Игры прошли по системе плей-офф. В финале встретились ЦСКА и «Спартак». Основное время завершилось боевой ничьей – 4:4, при этом голами отметились Сергей Жербовский, Виталий Прохоров (трижды) (у спартаковцев) и Сергей Федоров, Андрей Коваленко, Валерий Каменский и Алексей Касатонов (у армейцев). Согласно регламенту турнира овертаймы были не предусмотрены, поэтому дружины перешли к серии послематчевых бросков – по три попытки у каждой, в которых сильнее оказались игроки «Спартака», и таким образом они впервые стали обладателями этого трофея. К слову, победную шайбу забил Прохоров – он же и стал лучшим снайпером и бомбардиром Кубка. В матче за третье место «Крылья Советов» победили «Динамо» - 7:2. За «крылышек» отличились Евгений Чижмин и Олег Яшин (каждый из них забил по две шайбы), Евгений Лазаревич, Игорь Ромашин и Олег Браташа. В составе динамовцев забили Владимир Голиков и Виктор Александров. «Главный итог сегодняшнего матча – это торжество традиций нашего хоккея, это праздник для зрителей на трибунах, это праздник для легенд хоккея. Мы поддерживаем ветеранов и в рамках Лиги легенд, и в рамках Ночной хоккейной лиги, не только организуя такие турниры, но и выплачивая пособия выдающимся спортсменам, которые ковали славу советского и российского спорта. А они в свою очередь передают эту эстафету мастерства и мужества детям. Здесь вы видели на льду детей из Академии Вячеслава Фетисова, и многие наши выдающееся спортсмены – и Буре, и Каменский, и Федоров, и Касатонов – дают им мастер-классы, соответственно, служат примером. И я считаю, что это очень хорошо для молодежи. А у «Спартака» будем брать реванш», - сказал после турнира Владимир Потанин, президент «Норникеля», игрок команды ЦСКА. «Есть такое понятие – вспоминаем прошлое. Сегодня были включены все этапы эмоций и чувств. Как в старые добрые времена я уже за два часа в раздевалке готовился, разминался. Здорово, что матчи проходили на открытом воздухе. В финале нам повезло с погодой, из-за снега у армейцев какие-то элементы не получались. Обе скамейки были активные, живые, агрессивные. А дальше – эмоции от победы! ЦСКА в мире – номер один. Такую команду приятно победить», - поделился своими впечатлениями Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, игрок команды «Спартак».

Просмотров:192 Пятый розыгрыш трофея прошел на открытой ледовой арене «ЛУЖКИ.клуб» и был приурочен к 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного тренера Анатолия Тарасова. В розыгрыше этого года приняли участие ветеранские команды московских «Крыльев Советов», «Спартака», «Динамо» и ЦСКА. В составе последней дружины выступил президент «Норникеля», двукратный обладатель Кубка легенд Владимир Потанин. Его партнерами по команде стали победители и призеры чемпионатов мира и Олимпиады – Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Алексей Гусаров, Александр Могильный, Михаил Васильев и другие.Игры прошли по системе плей-офф.В финале встретились ЦСКА и «Спартак». Основное время завершилось боевой ничьей – 4:4, при этом голами отметились Сергей Жербовский, Виталий Прохоров (трижды) (у спартаковцев) и Сергей Федоров, Андрей Коваленко, Валерий Каменский и Алексей Касатонов (у армейцев). Согласно регламенту турнира овертаймы были не предусмотрены, поэтому дружины перешли к серии послематчевых бросков – по три попытки у каждой, в которых сильнее оказались игроки «Спартака», и таким образом они впервые стали обладателями этого трофея. К слову, победную шайбу забил Прохоров – он же и стал лучшим снайпером и бомбардиром Кубка.В матче за третье место «Крылья Советов» победили «Динамо» - 7:2. За «крылышек» отличились Евгений Чижмин и Олег Яшин (каждый из них забил по две шайбы), Евгений Лазаревич, Игорь Ромашин и Олег Браташа. В составе динамовцев забили Владимир Голиков и Виктор Александров.