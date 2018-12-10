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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:33 В администрации Норильска прошло заседание постоянной комиссии городского Совета по бюджету и собственности.
18:18 В Норильске пожарные вывели из горящего дома 11 человек.
17:18 «Норильский никель-М» одержал победу над лидером Первой лиги зоны «Таймыр».
16:29 В Норильске прошел самый северный рыцарский турнир «Меч Заполярья».
16:11 Норильская выставка «Два сердца», организованная Музеем Норильска и Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме в рамках проекта «Гумилевские дни в Норильске», стала победителем профессиональной премии «Музейный Олимп» в номинации «Престиж Петербурга».
16:02 Норильчанин Александр Лукьяновский стал победителем VI открытого турнира городов России по зимнему плаванию и вошел в сборную России по этому виду спорта.
15:57 В новый год без долгов! Проект бюджета Норильска на ближайшие три года одобрили на публичных слушаниях.
15:01 В Норильске завершился предновогодний фестиваль мастеров-ремесленников. «Норильск Новый Фест» посетили более 1500 горожан.
14:34 Движение – это жизнь! Под таким девизом в СРК «Арена» в четвертый раз пройдет благотворительный фестиваль «Добрый Норильск».
14:10 В Центральном районе города Норильска объявляется музейная актировка. Разрешается посещать всем школьникам.
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