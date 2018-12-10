Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 декабря 2018, 13:32



Ежегодный фестиваль профессионалов-наставников «Профи» прошел в Норильске на станции юных техников и в Норильском техникуме промышленных технологий.

По сути, это был слет педагогов дополнительного образования и учителей по предмету "технология". Среди 80 участников свои проекты в виде мастер-классов демонстрировали работники системы образования и работники ЗФ ПАО «Норильский никель»: педагоги по девяти специализациям - швейному делу, рукоделию, дизайнерскому мастерству, столярному, токарному делу, электромонтажным работам, робототехнике, агрономии и т.д. По результатам были выбраны сильнейшие профессионалы-наставники, они станут членами жюри чемпионата рабочих профессий «Умные игры», он пройдет в марте 2019 года. Организатором фестиваля выступила станция юных техников, учредители «Профи» - управление корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля».

Просмотров:193 Напомним, «Профи» проводится в рамках проекта развития научно-технического творчества «Навигатор будущего», он проходит на территории нашего города уже во второй раз, его цель - развивать наставничество в системе ранней профориентации школьников, повышая тем самым престиж рабочих профессий.По сути, это был слет педагогов дополнительного образования и учителей по предмету "технология".Среди 80 участников свои проекты в виде мастер-классов демонстрировали работники системы образования и работники ЗФ ПАО «Норильский никель»: педагоги по девяти специализациям - швейному делу, рукоделию, дизайнерскому мастерству, столярному, токарному делу, электромонтажным работам, робототехнике, агрономии и т.д.По результатам были выбраны сильнейшие профессионалы-наставники, они станут членами жюри чемпионата рабочих профессий «Умные игры», он пройдет в марте 2019 года.Организатором фестиваля выступила станция юных техников, учредители «Профи» - управление корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля».