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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
10 декабря 2018, 13:36

Генеральный директор МФК «Норильский никель» Павел Белкин возглавил Ассоциацию футбола и мини-футбола Таймыра.


Об этом было объявлено после проведенного президиума ассоциации, на котором единогласным решением его членов Павел Александрович, зимой 2016 года ставший гендиректором МФК «Норильский никель», был избран новым руководителем организации. Он сменил на посту Даниила Кота, который руководил ассоциацией в течение 13 лет.
«Мы благодарим Даниила Васильевича Кота за многолетний труд и неоценимый вклад в развитие заполярного любительского футбола и мини-футбола и желаем ему успехов, неугасаемой жизненной энергии и душевной гармонии», - говорится в заявлении Ассоциации футбола и мини-футбола Таймыра.
Отметим, что Ассоциация футбола и мини-футбола Таймыра является организатором чемпионатов и первенств по футболу и мини-футболу с участием команд Большого Норильска и Дудинки. После реорганизации чемпионат по большому футболу в Норильске представлен одной лигой, которая в прошлом сезона насчитывала 16 команд. В мини-футбольных баталиях Первой лиги, внесенных в официальный план-календарь любительского чемпионата России, участвуют восемь коллективов. По столько же мини-футбольных дружин борются во Второй и Третьей лигах, победители которых по итогам сезона по спортивному принципу повышаются в классе.
Сейчас в Первой лиге зоны «Таймыр» лидирует «Ремонтник» - действующий чемпион лиги, у которого после четырех проведенных игр максимальное количество очков – 12. На три очка от него отстают «Надежда» и молодежный состав «Норильского никеля».

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