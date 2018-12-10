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10 декабря 2018, 13:45



В квартире 31-летней жительницы Норильска обнаружили полкилограмма синтетических наркотиков. Операцию провели сотрудники местной полиции и УФСБ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, говорится в сообщении.

Просмотров:218 В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Норильске сотрудники ОНК отдела МВД России по г. Норильску совместно с сотрудниками Управления ФСБ по краю в подъезде одного из домов на ул. Лауреатов задержали 31-летнюю местную жительницу. При осмотре ее квартиры оперативники обнаружили и изъяли 29 свертков с кристаллическим веществом белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что это синтетические наркотики общей массой свыше 500 г, сообщается на краевом сайте МВД со ссылкой на информации ОМВД России по г. Норильску.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненное лишение свободы.Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, говорится в сообщении.