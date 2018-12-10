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10 декабря 2018, 13:52



Норильчанки Карина Федорова и Светлана Манузина стали победительницами первенства Красноярского края по боксу среди девушек.

Теперь девушкам предстоит участие в первенстве Сибири 21 января в Кемеровской области.

Просмотров:209 Карина выиграла в возрастной группе 2002-2003 г. р. в весовой категории 54 кг. Она провела два боя с соперницами из Красноярска. Светлана одержала победу в возрастной группе 2004-2005 г. р. в весовой категории 57 кг, также победив уроженку краевой столицы.Теперь девушкам предстоит участие в первенстве Сибири 21 января в Кемеровской области.