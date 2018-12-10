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10 декабря 2018, 14:10



В Центральном районе города Норильска объявляется музейная актировка. Разрешается посещать всем школьникам.



Просмотров:215 Веселый и познавательный новогодний праздник в Музее Норильска «Кто такая Актировка?» проводится с 15 декабря по 13 января. Школьникам расскажут об Актировке, где она родилась, с кем дружит, знают ли о ней школьники других северных стран и почему она так часто заходит к нам в гости. Занятия о климатических особенностях родного Таймыра вместе с любимым героем всех норильских школьников и даже взрослых начнутся с 15 декабря и будут проходить ежедневно с 11.00 до 19.00, кроме понедельника, в пятницу с 13.00 до 21.00. Групповые заявки принимаются по телефону 46-13-27.