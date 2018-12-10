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10 декабря 2018, 14:34



Движение – это жизнь! Под таким девизом в СРК «Арена» в четвертый раз пройдет благотворительный фестиваль «Добрый Норильск».

Символ фестиваля «Добрый Норильск» - варежки, теплые и уютные, которые в самые лютые морозы согреют любого человека. Фестиваль «Добрый Норильск» - это открытая площадка для некоммерческих организаций и благотворительных фондов, чтобы они могли заявить о себе и рассказать о своей деятельности. Также фестиваль – это место встречи неравнодушных людей, которые хотят помогать нуждающимся и делать свой город лучше и добрее. «Добрый Норильск» - это способ обменяться информацией, ресурсами, возможностями и найти новых партнеров для реализации своих идей. В фестивале традиционно примут участие творческие коллективы, спортивные сообщества. «В этом году тематика фестиваля «Добрый Норильск» - ЗОЖ (здоровый образ жизни), – рассказывает Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». – Девиз фестиваля: движение – это жизнь. В нашем городе это актуально, поскольку большая часть года у нас зима, и некоторые люди начинают вести пассивный образ жизни. В морозы неохота лишний раз выходить из дома, но вместе с тем есть люди, которым не страшны ни пурги, ни холода, и они в любую погоду сохраняют активность. Те, кто еще не нашел себя, но вместе с тем очень хотел бы разнообразить свою жизнь, на «Добром Норильске» смогут найти для себя активное хобби по душе. Добавлю, что в этом году партнером фонда стал Центр здоровья и доктора расскажут о диагностике, проводимой в центре и об оказании первой медицинской помощи». Гостей фестиваля ожидает благотворительная ярмарка, интереснейшие мастер-классы, а также насыщенная концертная и спортивная программы. Свои таланты покажут танцоры, певцы, боксеры, фехтовальщики, скейтбордисты, йоги, дайвингисты расскажут о своем необычном увлечении, а тренеры по зумбе зарядят всех энергией этого зажигательного танца и фитнес-направления. И хотя праздник пройдет не у елки (елка в «Арене» будет установлена позднее), он создаст людям новогоднее настроение, настроит на перемены к лучшему и воскресит в людях веру в добро и чудеса. Вместе с тем благотворительный фестиваль напомнит и о тех, кто нуждается в нашей помощи и для кого она станет маленьким чудом и надеждой на то, что все будет хорошо. В эту субботу, 15 декабря с 14 до 20 часов каждый желающий может присоединиться к событиям благотворительного фестиваля «Добрый Норильск» и зарядиться новогодним настроением и бодростью.

Просмотров:220 В этом году фестиваль пройдет 15 декабря с 14 до 20 часов в атриуме СРК «Арена». Инициатором и организатором фестиваля выступил благотворительный фонд социальных программ «Территория добра», который привез в Норильск технологию всероссийского движения «Добрых городов». Уже сегодня фестиваль объединил более 110 городов и поселков. В Норильске фестиваль проходит при поддержке администрации города, компании «Норникель», а также некоммерческих общественных организаций и объединений и благотворительных фондов.Символ фестиваля «Добрый Норильск» - варежки, теплые и уютные, которые в самые лютые морозы согреют любого человека. Фестиваль «Добрый Норильск» - это открытая площадка для некоммерческих организаций и благотворительных фондов, чтобы они могли заявить о себе и рассказать о своей деятельности. Также фестиваль – это место встречи неравнодушных людей, которые хотят помогать нуждающимся и делать свой город лучше и добрее. «Добрый Норильск» - это способ обменяться информацией, ресурсами, возможностями и найти новых партнеров для реализации своих идей. В фестивале традиционно примут участие творческие коллективы, спортивные сообщества.Гостей фестиваля ожидает благотворительная ярмарка, интереснейшие мастер-классы, а также насыщенная концертная и спортивная программы. Свои таланты покажут танцоры, певцы, боксеры, фехтовальщики, скейтбордисты, йоги, дайвингисты расскажут о своем необычном увлечении, а тренеры по зумбе зарядят всех энергией этого зажигательного танца и фитнес-направления. И хотя праздник пройдет не у елки (елка в «Арене» будет установлена позднее), он создаст людям новогоднее настроение, настроит на перемены к лучшему и воскресит в людях веру в добро и чудеса. Вместе с тем благотворительный фестиваль напомнит и о тех, кто нуждается в нашей помощи и для кого она станет маленьким чудом и надеждой на то, что все будет хорошо.В эту субботу, 15 декабря с 14 до 20 часов каждый желающий может присоединиться к событиям благотворительного фестиваля «Добрый Норильск» и зарядиться новогодним настроением и бодростью.