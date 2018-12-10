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10 декабря 2018, 15:01



В Норильске завершился предновогодний фестиваль мастеров-ремесленников. «Норильск Новый Фест» посетили более 1500 горожан.

Сделать свое уникальное изделие, создать фамильную елочную игрушку, пополнить личную коллекцию уникальным праздничным сувениром в течение двух недель посетители фестиваля могли на мастер-классах. Мастера рукоделия трепетно передавали секреты и особенности работы в любимой технике всем желающим. Большая фестивальная выставка-ярмарка представила не только творчество норильских мастеров-ремесленников, но и показала историю елочной игрушки от 40-х годов прошлого столетия до наших дней, подготовленную научными сотрудниками музея. В экспозицию вошли игрушки из фондов Музея Норильска и личных коллекций норильчан. Передавал опыт и свои ремесленные традиции в рамках фестиваля гость праздника – Коломна, город, известный своими историческими производствами. Партнер первого «Нового» фестиваля – АНО «Коломенский посад». Каждую неделю в Норильск из Коломны приезжали мастера с экскурсиями и мастер-классами. В дни фестиваля гости из Коломны пригласили горожан на театрализованную экскурсию-путешествие по старинному городу с богатой культурой и сладкими традициями, представили историю создания коломенской пастилы, провели мастер-классы по изготовлению фунтика со смоквой, ватной елочной игрушки и по формовке коломенского калача. Коломенские мастера привезли с собой для фестивальной ярмарки знаменитую на всю страну традиционную коломенскую сладость – яблочную пастилу ручной работы, изготовленную по оригинальным старинным рецептам, которую можно было приобрети в подарок и в качестве сладкого сувенира. На торжественной церемонии закрытия фестиваля начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева отметила дипломами, благодарственными письмами, а также памятными подарками авторов лучших рукодельных серий и изделий, мастеров прикладного искусства и участников фестиваля. Фестивальные мастер-классы за эти дни посетили более 300 горожан, всего различные фестивальные форматы, экскурсии, ярмарку, выставку-продажу посетили более 1500 человек. Организовали «Норильск Новый Фест» управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска, МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска», МБУ «Городской центр культуры», партнером стала АНО «Коломенский посад».

Просмотров:208 Фестиваль длился две недели, с 24 ноября по 9 декабря. Стартовал он широкой ярмаркой, где свое творчество представили норильские мастера рукоделия, а праздничное настроение создали коллективы Городского центра культуры.Сделать свое уникальное изделие, создать фамильную елочную игрушку, пополнить личную коллекцию уникальным праздничным сувениром в течение двух недель посетители фестиваля могли на мастер-классах. Мастера рукоделия трепетно передавали секреты и особенности работы в любимой технике всем желающим.Большая фестивальная выставка-ярмарка представила не только творчество норильских мастеров-ремесленников, но и показала историю елочной игрушки от 40-х годов прошлого столетия до наших дней, подготовленную научными сотрудниками музея. В экспозицию вошли игрушки из фондов Музея Норильска и личных коллекций норильчан.Передавал опыт и свои ремесленные традиции в рамках фестиваля гость праздника – Коломна, город, известный своими историческими производствами. Партнер первого «Нового» фестиваля – АНО «Коломенский посад». Каждую неделю в Норильск из Коломны приезжали мастера с экскурсиями и мастер-классами. В дни фестиваля гости из Коломны пригласили горожан на театрализованную экскурсию-путешествие по старинному городу с богатой культурой и сладкими традициями, представили историю создания коломенской пастилы, провели мастер-классы по изготовлению фунтика со смоквой, ватной елочной игрушки и по формовке коломенского калача. Коломенские мастера привезли с собой для фестивальной ярмарки знаменитую на всю страну традиционную коломенскую сладость – яблочную пастилу ручной работы, изготовленную по оригинальным старинным рецептам, которую можно было приобрети в подарок и в качестве сладкого сувенира.На торжественной церемонии закрытия фестиваля начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева отметила дипломами, благодарственными письмами, а также памятными подарками авторов лучших рукодельных серий и изделий, мастеров прикладного искусства и участников фестиваля.Фестивальные мастер-классы за эти дни посетили более 300 горожан, всего различные фестивальные форматы, экскурсии, ярмарку, выставку-продажу посетили более 1500 человек.Организовали «Норильск Новый Фест» управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска, МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска», МБУ «Городской центр культуры», партнером стала АНО «Коломенский посад».