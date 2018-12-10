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10 декабря 2018, 15:57



В новый год без долгов! Проект бюджета Норильска на ближайшие три года одобрили на публичных слушаниях.

Представленный проект главного финансового документа территории был сформирован с учётом всех требований Бюджетного кодекса. Бюджет Норильска, как и в прошлые годы, будет программно-целевым и социально ориентированным. Параметры бюджета муниципального образования город Норильск: на 2019 год - доходы - 18 млрд 31 млн руб.; - расходы - 18 млрд 191,3 млн руб.; - дефицит - 748,9 млн руб. На 2020 год: - доходы - 18 млрд 191,3 млн руб.; - расходы - 18 млрд 951 млн руб.; - дефицит - 759,7 млн руб.; На 2021 год: - доходы - 17 млрд 333,7 млн руб.; - расходы - 18 млрд 35,6 млн руб.; - дефицит - 701,9 млн руб. Источником финансирования дефицита бюджета определено привлечение кредитных средств. В части расходов на оплату труда работников бюджетной сферы в 2019 году зарезервированы средства на повышение уровня оплаты труда с 1 октября 2019 года на 4,3% (категории работников, не подпадающих под «майские» указы президента РФ). Большая часть расходов будет направлена на реформирование и модернизацию коммунальной сферы. Так, в новом году запланированы мероприятия, направленные на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг и повышение энергосбережения и энергоэффективности. На благоустройство территории Норильска в 2019 году в бюджете предусмотрено порядка 287 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на содержание и ремонт объектов благоустройства, а также на обеспечение безопасности дорожного движения. На содержание и ремонт автодорог и объектов улично-дорожной сети в 2019 году планируется направить более 1,2 миллиарда рублей. Среди крупных проектов в этой области, которые планируют завершить в 2019 году, – ремонт моста через вторую протоку реки Норильская, реконструкция автодороги Норильск-Талнах, ремонт участка Юго-западной объездной автодороги с подъездом к Норильску. Кроме того, планируется провести работы по реконструкции моста и освещения на Юго-западной объездной автодороге. Помимо традиционных 17 муниципальных программ с 2019 года начнёт действовать ещё одна – в сфере развития туризма с общим объемом финансирования 217,3 миллиона рублей, из них: 0,6 миллиона – средства краевого бюджета, 48,7 – местного, 168,1 миллиона рублей – внебюджетные источники. Объем финансирования всех муниципальных программ остался примерно на уровне этого года, но по некоторым программам будет выделено больше средств. Среди них такие как: «Развитие образования» - 9,1 млрд рублей (увеличение на 81,9 млн рублей); «Социальная поддержка жителей» - 642,6 млн рублей (увеличение на 70,5 млн рублей); «Обеспечение жильём» - 115, 4 млн рублей (уменьшение на 5,2 млн рублей); «Реформирование и модернизация ЖКХ» - 1,5 млрд рублей (увеличение на 35,5 млн рублей); «Содействие занятости населения»: 49,3 млн рублей (увеличение на 2,5 млн рублей) и так далее. Участники публичных слушаний выслушали доклады об основных параметрах и мероприятиях, запланированных в проекте бюджета Норильска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и одобрили его. Представленный проект бюджета рекомендован для утверждения на сессии Норильского городского Совета депутатов, которая состоится 18 декабря 2018 года, в трёх чтениях.

Просмотров:209 «Благодаря хорошей работе «Норильского никеля», ценам на металл, относительно стабильному курсу доллара нам удалось увеличить доходную часть бюджета, и я надеюсь, что в новый год мы войдем без дефицита», – сказал Ринат Ахметчин в начале публичных слушаний. В них приняли участие представители органов местного самоуправления, средств массовой информации и общественности.Представленный проект главного финансового документа территории был сформирован с учётом всех требований Бюджетного кодекса. Бюджет Норильска, как и в прошлые годы, будет программно-целевым и социально ориентированным.Параметры бюджета муниципального образования город Норильск:Источником финансирования дефицита бюджета определено привлечение кредитных средств. В части расходов на оплату труда работников бюджетной сферы в 2019 году зарезервированы средства на повышение уровня оплаты труда с 1 октября 2019 года на 4,3% (категории работников, не подпадающих под «майские» указы президента РФ).Большая часть расходов будет направлена на реформирование и модернизацию коммунальной сферы. Так, в новом году запланированы мероприятия, направленные на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг и повышение энергосбережения и энергоэффективности. На благоустройство территории Норильска в 2019 году в бюджете предусмотрено порядка 287 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на содержание и ремонт объектов благоустройства, а также на обеспечение безопасности дорожного движения.На содержание и ремонт автодорог и объектов улично-дорожной сети в 2019 году планируется направить более 1,2 миллиарда рублей. Среди крупных проектов в этой области, которые планируют завершить в 2019 году, – ремонт моста через вторую протоку реки Норильская, реконструкция автодороги Норильск-Талнах, ремонт участка Юго-западной объездной автодороги с подъездом к Норильску. Кроме того, планируется провести работы по реконструкции моста и освещения на Юго-западной объездной автодороге.Помимо традиционных 17 муниципальных программ с 2019 года начнёт действовать ещё одна – в сфере развития туризма с общим объемом финансирования 217,3 миллиона рублей, из них: 0,6 миллиона – средства краевого бюджета, 48,7 – местного, 168,1 миллиона рублей – внебюджетные источники. Объем финансирования всех муниципальных программ остался примерно на уровне этого года, но по некоторым программам будет выделено больше средств. Среди них такие как: «Развитие образования» - 9,1 млрд рублей (увеличение на 81,9 млн рублей); «Социальная поддержка жителей» - 642,6 млн рублей (увеличение на 70,5 млн рублей); «Обеспечение жильём» - 115, 4 млн рублей (уменьшение на 5,2 млн рублей); «Реформирование и модернизация ЖКХ» - 1,5 млрд рублей (увеличение на 35,5 млн рублей); «Содействие занятости населения»: 49,3 млн рублей (увеличение на 2,5 млн рублей) и так далее.Участники публичных слушаний выслушали доклады об основных параметрах и мероприятиях, запланированных в проекте бюджета Норильска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и одобрили его. Представленный проект бюджета рекомендован для утверждения на сессии Норильского городского Совета депутатов, которая состоится 18 декабря 2018 года, в трёх чтениях.