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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
10 декабря 2018, 15:57

В новый год без долгов! Проект бюджета Норильска на ближайшие три года одобрили на публичных слушаниях.


«Благодаря хорошей работе «Норильского никеля», ценам на металл, относительно стабильному курсу доллара нам удалось увеличить доходную часть бюджета, и я надеюсь, что в новый год мы войдем без дефицита», – сказал Ринат Ахметчин в начале публичных слушаний. В них приняли участие представители органов местного самоуправления, средств массовой информации и общественности.
Представленный проект главного финансового документа территории был сформирован с учётом всех требований Бюджетного кодекса. Бюджет Норильска, как и в прошлые годы, будет программно-целевым и социально ориентированным.
Параметры бюджета муниципального образования город Норильск:
на 2019 год
- доходы - 18 млрд 31 млн руб.;
- расходы - 18 млрд 191,3 млн руб.;
- дефицит - 748,9 млн руб.
На 2020 год:
- доходы - 18 млрд 191,3 млн руб.;
- расходы - 18 млрд 951 млн руб.;
- дефицит - 759,7 млн руб.;
На 2021 год:
- доходы - 17 млрд 333,7 млн руб.;
- расходы - 18 млрд 35,6 млн руб.;
- дефицит - 701,9 млн руб.
Источником финансирования дефицита бюджета определено привлечение кредитных средств. В части расходов на оплату труда работников бюджетной сферы в 2019 году зарезервированы средства на повышение уровня оплаты труда с 1 октября 2019 года на 4,3% (категории работников, не подпадающих под «майские» указы президента РФ).
Большая часть расходов будет направлена на реформирование и модернизацию коммунальной сферы. Так, в новом году запланированы мероприятия, направленные на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг и повышение энергосбережения и энергоэффективности. На благоустройство территории Норильска в 2019 году в бюджете предусмотрено порядка 287 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на содержание и ремонт объектов благоустройства, а также на обеспечение безопасности дорожного движения.
На содержание и ремонт автодорог и объектов улично-дорожной сети в 2019 году планируется направить более 1,2 миллиарда рублей. Среди крупных проектов в этой области, которые планируют завершить в 2019 году, – ремонт моста через вторую протоку реки Норильская, реконструкция автодороги Норильск-Талнах, ремонт участка Юго-западной объездной автодороги с подъездом к Норильску. Кроме того, планируется провести работы по реконструкции моста и освещения на Юго-западной объездной автодороге.
Помимо традиционных 17 муниципальных программ с 2019 года начнёт действовать ещё одна – в сфере развития туризма с общим объемом финансирования 217,3 миллиона рублей, из них: 0,6 миллиона – средства краевого бюджета, 48,7 – местного, 168,1 миллиона рублей – внебюджетные источники. Объем финансирования всех муниципальных программ остался примерно на уровне этого года, но по некоторым программам будет выделено больше средств. Среди них такие как: «Развитие образования» - 9,1 млрд рублей (увеличение на 81,9 млн рублей); «Социальная поддержка жителей» - 642,6 млн рублей (увеличение на 70,5 млн рублей); «Обеспечение жильём» - 115, 4 млн рублей (уменьшение на 5,2 млн рублей); «Реформирование и модернизация ЖКХ» - 1,5 млрд рублей (увеличение на 35,5 млн рублей); «Содействие занятости населения»: 49,3 млн рублей (увеличение на 2,5 млн рублей) и так далее.
Участники публичных слушаний выслушали доклады об основных параметрах и мероприятиях, запланированных в проекте бюджета Норильска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и одобрили его. Представленный проект бюджета рекомендован для утверждения на сессии Норильского городского Совета депутатов, которая состоится 18 декабря 2018 года, в трёх чтениях.

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