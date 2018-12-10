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10 декабря 2018, 16:02



Норильчанин Александр Лукьяновский стал победителем VI открытого турнира городов России по зимнему плаванию и вошел в сборную России по этому виду спорта.

Нынешние соревнования стали одним из этапов Кубка мира, а сам чемпионат пройдет в марте в Мурманске и примет спортсменов из более чем 24 стран. В Тюмени Александр занял 1-е место в заплыве на дистанции 25 метров в возрастной группе 65-69 лет с результатом 17,8 секунды. Что и для закрытого бассейна – хороший результат, не говоря уже об открытой, зимней воде. «Температура воды была +1. Организаторы прорубили четыре проруби по 25 метров на льду замерзшего озера, там и проводили соревнования, периодически очищая «дорожки» от шуги. Это и для подготовленного спортсмена трудно», - рассказал Александр, у которого, кстати, нет разрядов по плаванию. Сам себя он называет «спортсмен-активист». Он – действующий член клуба «Моржи Таймыра», вместе с норильскими «моржами» проходит ледовую подготовку на Долгом озере. А вот плавательную технику совершенствует в норильском бассейне. Без ложной скромности он отмечает, что норильчане – первые в крае по зимнему плаванию. «Благодарю наш клуб, тренеров, управление по спорту Норильска, а также администрацию города за помощь в этой поездке. Хочу сказать, что у нас есть и другие спортсмены, которые готовы создать команду, но для выезда нужны средства. Надеюсь, спонсоры обратят на это внимание. Со спортивной точки зрения мы готовы к новым достижениям», - заключил он.

Просмотров:237 Помимо россиян на этапе присутствовали спортсмены еще шести стран, в том числе Великобритании, Ирландии, Франции. На соревнования, прошедшие в Тюмени, норильчанин ехал, уже имея опыт серьезных международных соревнований: в этом году он принял участие в чемпионате мира, войдя в десятку лучших пловцов.Нынешние соревнования стали одним из этапов Кубка мира, а сам чемпионат пройдет в марте в Мурманске и примет спортсменов из более чем 24 стран. В Тюмени Александр занял 1-е место в заплыве на дистанции 25 метров в возрастной группе 65-69 лет с результатом 17,8 секунды. Что и для закрытого бассейна – хороший результат, не говоря уже об открытой, зимней воде.«Температура воды была +1. Организаторы прорубили четыре проруби по 25 метров на льду замерзшего озера, там и проводили соревнования, периодически очищая «дорожки» от шуги. Это и для подготовленного спортсмена трудно», - рассказал Александр, у которого, кстати, нет разрядов по плаванию. Сам себя он называет «спортсмен-активист».Он – действующий член клуба «Моржи Таймыра», вместе с норильскими «моржами» проходит ледовую подготовку на Долгом озере. А вот плавательную технику совершенствует в норильском бассейне. Без ложной скромности он отмечает, что норильчане – первые в крае по зимнему плаванию.«Благодарю наш клуб, тренеров, управление по спорту Норильска, а также администрацию города за помощь в этой поездке. Хочу сказать, что у нас есть и другие спортсмены, которые готовы создать команду, но для выезда нужны средства. Надеюсь, спонсоры обратят на это внимание. Со спортивной точки зрения мы готовы к новым достижениям», - заключил он.