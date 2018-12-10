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10 декабря 2018, 16:11



Норильская выставка «Два сердца», организованная Музеем Норильска и Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме в рамках проекта «Гумилевские дни в Норильске», стала победителем профессиональной премии «Музейный Олимп» в номинации «Престиж Петербурга».

За десятилетнюю историю премии «Музейный Олимп» впервые регионы смогли представить свои проекты, связанные с историей и культурой Санкт-Петербурга, но реализованные за пределами города. Выставка работала в Норильске в октябре 2017 – январе 2018 года. Силами двух музеев при партнерской поддержке Агентства развития Норильска, благотворительного фонда «Достоинство» и компании «Норникель» проект, посвященный норильскому периоду жизни и творчества, литературному и философскому наследию Гумилева, стал первой межмузейной попыткой выявить, какую роль в судьбе ученого сыграло заключение в Норильлаге, какой след оставило в его научных и литературных трудах. Над проектом работала творческая команда – кураторы Ольга Морозова и Наталья Федянина, художник Никита Сазонов, дизайнер Маргарита Чекоданова, экспозиционные решения – Василий Мороз. Выставка, построенная в виде узкого коридора лагерного барака, оставляет человека один на один с темой, не позволяет зрителю свернуть, заставляя пройти все его «голгофы». Как гений масштаба Льва Гумилева не только выжил, но продолжал мыслить, творчески работать в условиях жесточайшей системы ГУЛАГА? Музейные материалы, фотографии, тексты воспоминаний, документальная хроника, аудиозаписи с голосом Льва Николаевича – все это позволяет зрителю попробовать найти свой ответ на этот вопрос. Помимо экспозиции в проект «Гумилевские дни в Норильске» вошла большая просветительская программа: лекции заведующей Музеем-квартирой Л. Н. Гумилева Марины Писаренко, историка Андрея Сараева, театральная постановка «Зачем было столько лгать?» в исполнении актеров Маленького театра Фонтанного дома. Участниками проекта стали почти четыре тысячи норильчан и гостей города. Увидеть экспозицию в пространстве Музея Норильска смогли и члены жюри премии благодаря виртуальной версии, созданной журналистом Максимом Трофимовым. Среди 75 заявок от 36 организаций экспозиция стала лучшим региональным проектом. Теперь VR-версия выставки доступна для каждого на YouTube-канале Музея Норильска.

Просмотров:186 Проект был посвящен норильскому периоду жизни и творчества Льва Николаевича Гумилева и приурочен к его 105-летию. Выдающийся ученый, историк-этнолог, поэт, переводчик не только выжил, но продолжал мыслить, творчески работать в условиях жесточайшей системы ГУЛАГа, где он провел четырнадцать лет своей жизни. В том числе пять из них, в 1939-1943 годах, – в Норильске.За десятилетнюю историю премии «Музейный Олимп» впервые регионы смогли представить свои проекты, связанные с историей и культурой Санкт-Петербурга, но реализованные за пределами города. Выставка работала в Норильске в октябре 2017 – январе 2018 года. Силами двух музеев при партнерской поддержке Агентства развития Норильска, благотворительного фонда «Достоинство» и компании «Норникель» проект, посвященный норильскому периоду жизни и творчества, литературному и философскому наследию Гумилева, стал первой межмузейной попыткой выявить, какую роль в судьбе ученого сыграло заключение в Норильлаге, какой след оставило в его научных и литературных трудах.Над проектом работала творческая команда – кураторы Ольга Морозова и Наталья Федянина, художник Никита Сазонов, дизайнер Маргарита Чекоданова, экспозиционные решения – Василий Мороз. Выставка, построенная в виде узкого коридора лагерного барака, оставляет человека один на один с темой, не позволяет зрителю свернуть, заставляя пройти все его «голгофы». Как гений масштаба Льва Гумилева не только выжил, но продолжал мыслить, творчески работать в условиях жесточайшей системы ГУЛАГА? Музейные материалы, фотографии, тексты воспоминаний, документальная хроника, аудиозаписи с голосом Льва Николаевича – все это позволяет зрителю попробовать найти свой ответ на этот вопрос.Помимо экспозиции в проект «Гумилевские дни в Норильске» вошла большая просветительская программа: лекции заведующей Музеем-квартирой Л. Н. Гумилева Марины Писаренко, историка Андрея Сараева, театральная постановка «Зачем было столько лгать?» в исполнении актеров Маленького театра Фонтанного дома.Участниками проекта стали почти четыре тысячи норильчан и гостей города. Увидеть экспозицию в пространстве Музея Норильска смогли и члены жюри премии благодаря виртуальной версии, созданной журналистом Максимом Трофимовым. Среди 75 заявок от 36 организаций экспозиция стала лучшим региональным проектом. Теперь VR-версия выставки доступна для каждого на YouTube-канале Музея Норильска.