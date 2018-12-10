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10 декабря 2018, 16:29



В Норильске прошел самый северный рыцарский турнир «Меч Заполярья».

В турнире, который был реализован в рамках конкурса социальных проектов – проект «Академия рыцарства», приняли участие 12 человек в номинации «Мягкий меч» и пять человек - в номинации «Железный меч». Победители выявлялись по количеству побед. В старшей возрастной группе победу праздновал Илья Прус, вторым стал Андрей Окиншевич, третьим – Дмитрий Коляда. Подробный материал о турнире «Меч Заполярья» и о работе клуба «Северное копье» читайте в «Заполярной правде» в этот четверг.

Просмотров:309 Организатором состязаний по историческим средневековым боям и современному мечевому бою выступил спортивный клуб исторического фехтования «Северное копье» при поддержке управления административной практики администрации Норильска.В турнире, который был реализован в рамках конкурса социальных проектов – проект «Академия рыцарства», приняли участие 12 человек в номинации «Мягкий меч» и пять человек - в номинации «Железный меч». Победители выявлялись по количеству побед. В старшей возрастной группе победу праздновал Илья Прус, вторым стал Андрей Окиншевич, третьим – Дмитрий Коляда.Подробный материал о турнире «Меч Заполярья» и о работе клуба «Северное копье» читайте в «Заполярной правде» в этот четверг.