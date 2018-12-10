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10 декабря 2018, 17:18



«Норильский никель-М» одержал победу над лидером Первой лиги зоны «Таймыр».

9 декабря подопечные Алексея Брусенцова и Сергея Ионина одержали победу над лидером турнира - командой «Океан». «Молодежка» победила со счетом 6:5. Голами отметились: Вугар Велиев, Роман Хлопов и по дублю оформили Дмитрий Сильчин и Гурбан Гурбанов, сообщает пресс-служба МФК «Норильский никель». «На сильных соперников настраиваемся всегда по-особому. Сегодня было важно играть слаженно в обороне, не теряя концентрации до конца матча. Ведя в счете 2:0, как раз секундная расслабленность и привела к трем мячам подряд. В этом возрасте это нормально, но мы должны с каждой игрой в этом компоненте прибавлять. Парни сегодня проявили сильный характер, прыгнули выше головы. Даже проигрывая по ходу матча, мы снова вырывались вперед на два мяча, а соперник нас настигал. Казалось, что все идет к ничейному результату, но свое веское слово сказал капитан Хлопов Роман, забив победный гол. Итог: победа 6:5. Сейчас главное не впадать в эйфорию и разумно оценивать наши достижения», - сказал тренер молодежной команды МФК «Норильский никель» Алексей Брусенцов. После победы над «Океаном» «молодежка» набрала девять очков и делит второе место с «Надеждой». От лидера чемпионата Норильска – «Ремонтника» - подопечные Алексея Брусенцова отстают на три очка. На следующих выходных «Норникель-М» проведет две встречи. В субботу, 15 декабря в 13.00, с «Арктикой», а в воскресенье, 16 декабря в 14.30, с «Таймыргеофизикой». Оба матча пройдут в Доме физической культуры.

Просмотров:200 Молодежная команда мини-футбольного клуба «Норильский никель» продолжает побеждать в первенстве России по мини-футболу среди любительских команд Первой лиги зоны «Таймыр».9 декабря подопечные Алексея Брусенцова и Сергея Ионина одержали победу над лидером турнира - командой «Океан». «Молодежка» победила со счетом 6:5. Голами отметились: Вугар Велиев, Роман Хлопов и по дублю оформили Дмитрий Сильчин и Гурбан Гурбанов, сообщает пресс-служба МФК «Норильский никель».После победы над «Океаном» «молодежка» набрала девять очков и делит второе место с «Надеждой». От лидера чемпионата Норильска – «Ремонтника» - подопечные Алексея Брусенцова отстают на три очка. На следующих выходных «Норникель-М» проведет две встречи. В субботу, 15 декабря в 13.00, с «Арктикой», а в воскресенье, 16 декабря в 14.30, с «Таймыргеофизикой». Оба матча пройдут в Доме физической культуры.