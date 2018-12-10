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10 декабря 2018, 18:18



В Норильске пожарные вывели из горящего дома 11 человек.

Из горящей квартиры командиром отделения Дмитрием Валаевым и пожарным Александром Юрченко была спасена женщина, которая в плотном задымлении пыталась вынести свою мать из горящей квартиры, но из-за нехватки кислорода из-за плотного задымления не могла найти выход. Пожарные вывели женщину из горящего помещения и сразу же вернулись за пожилой женщиной, которую обнаружили на полу. Она не подавала признаков жизни. Ее быстро вынесли на улицу и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые в ходе реанимационных действий вернули пострадавшую к жизни. Обеих женщин отвезли в местную больницу для дальнейшего оказания помощи. Всего на пожаре сотрудники МЧС спасли 11 человек и одного ребенка, сообщает "Вечерний курьер". Огнем было охвачено примерно семь квадратных метров площади квартиры. Пожар потушили за 20 минут, причиной возгорания стала неосторожность при курении спасенной женщины. Из-за ее халатности - курение в постели - в огне чуть не погибла она сама и ее мать.

Просмотров:227 Пожар произошел вечером 9 декабря в одной из квартир на седьмом этаже жилого дома №12 на улице Маслова в Талнахе. Прибыв на место возгорания, сотрудники МЧС приступили к тушению пожара и спасению людей.Из горящей квартиры командиром отделения Дмитрием Валаевым и пожарным Александром Юрченко была спасена женщина, которая в плотном задымлении пыталась вынести свою мать из горящей квартиры, но из-за нехватки кислорода из-за плотного задымления не могла найти выход. Пожарные вывели женщину из горящего помещения и сразу же вернулись за пожилой женщиной, которую обнаружили на полу. Она не подавала признаков жизни. Ее быстро вынесли на улицу и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые в ходе реанимационных действий вернули пострадавшую к жизни. Обеих женщин отвезли в местную больницу для дальнейшего оказания помощи. Всего на пожаре сотрудники МЧС спасли 11 человек и одного ребенка, сообщает "Вечерний курьер".Огнем было охвачено примерно семь квадратных метров площади квартиры. Пожар потушили за 20 минут, причиной возгорания стала неосторожность при курении спасенной женщины. Из-за ее халатности - курение в постели - в огне чуть не погибла она сама и ее мать.