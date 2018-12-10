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10 декабря 2018, 18:33



В администрации Норильска прошло заседание постоянной комиссии городского Совета по бюджету и собственности.

Также обсуждался проект бюджета на 2019, 2020 и 2021 годы. В рамках доклада были озвучены основные характеристики главного финансового документа. В частности, было отмечено, что проект бюджета соответствует нормам бюджетного кодекса, все его положения отвечают требованиям российского законодательства. На публичных слушаниях, которые прошли в администрации города Норильска 7 декабря проект бюджета города был одобрен. Замечания контрольно-счетной палаты администрации города учтены. В целом проект бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусматривает создание условий для обеспечения стабильного существования территории и успешного решения вопросов местного значения и готов к рассмотрению на сессии городского Совета.

Просмотров:186 Первые два вопроса повестки дня носили технический характер. Так, были внесены изменения в официальное наименование Норильского главпочтамта. Теперь оно будет выглядеть следующим образом: Управление федеральной почтовой связи Красноярского края - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (Обособленное структурное подразделение Норильский почтамт). Связано это с изменением штатного расписания учреждения 17 сентября 2018 года и переводом отдельных категорий работников главпочтамта в новое структурное подразделение - Отдел кадрового администрирования (Норильский почтамт) Департамент по кадровым и социальным вопросам УФПС Красноярского края – филиал ФГУП «Почта России». Это необходимо для того, чтобы сотрудники получали дополнительные компенсационные выплаты. Стоит отметить, что эти изменения не повлекут увеличение общего объема средств ДКВ, утвержденного на 2018 год.Также обсуждался проект бюджета на 2019, 2020 и 2021 годы. В рамках доклада были озвучены основные характеристики главного финансового документа. В частности, было отмечено, что проект бюджета соответствует нормам бюджетного кодекса, все его положения отвечают требованиям российского законодательства. На публичных слушаниях, которые прошли в администрации города Норильска 7 декабря проект бюджета города был одобрен. Замечания контрольно-счетной палаты администрации города учтены. В целом проект бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусматривает создание условий для обеспечения стабильного существования территории и успешного решения вопросов местного значения и готов к рассмотрению на сессии городского Совета.