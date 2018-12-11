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11 декабря 2018, 09:38



На Таймыре выбрали самый образцовый посёлок.

Как сообщили в администрации Таймырского муниципального района, первое, второе и третье места присуждены в каждом сельском и городском поселениях Таймыра. Вознаграждение за первое место – 450 тысяч рублей – получат поселки Хета, Волочанка и Диксон. Второе место и 150 тысяч рублей завоевали поселки Хантайское Озеро и Катырык. Третье место заняли поселок Кресты и Усть-Авам. Они получат по 100 тысяч рублей. При определении победителей учитывалась деятельность клубов и учреждений социальной сферы поселков, проведение мероприятий по сохранению, развитию историко-культурного наследия и популяризации родных языков коренных малочисленных народов Таймыра. Кроме того, члены конкурсной комиссии обращали внимание на наличие электронной книги-летописи об истории населённого пункта, участие молодежи в мероприятиях районного и краевого уровней, а также в конкурсах грантовых проектов, санитарное состояние территории, благоустройство и озеленение поселков, основные демографические показатели и организация занятости трудоспособного населения.

Просмотров:302 В Дудинке подвели итоги муниципального конкурса "Образцовый поселок Таймыра". В этом году лучшим признан поселок Носок сельского поселения Караул. Победитель получит гран-при – премию в размере 950 тысяч рублей.Как сообщили в администрации Таймырского муниципального района, первое, второе и третье места присуждены в каждом сельском и городском поселениях Таймыра.Вознаграждение за первое место – 450 тысяч рублей – получат поселки Хета, Волочанка и Диксон. Второе место и 150 тысяч рублей завоевали поселки Хантайское Озеро и Катырык. Третье место заняли поселок Кресты и Усть-Авам. Они получат по 100 тысяч рублей.При определении победителей учитывалась деятельность клубов и учреждений социальной сферы поселков, проведение мероприятий по сохранению, развитию историко-культурного наследия и популяризации родных языков коренных малочисленных народов Таймыра. Кроме того, члены конкурсной комиссии обращали внимание на наличие электронной книги-летописи об истории населённого пункта, участие молодежи в мероприятиях районного и краевого уровней, а также в конкурсах грантовых проектов, санитарное состояние территории, благоустройство и озеленение поселков, основные демографические показатели и организация занятости трудоспособного населения.