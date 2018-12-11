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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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10:13 Сегодня в Норильске проходит общероссийский день приема граждан.
10:05 12 декабря – День Конституции РФ.
16:51 Госдума приняла закон о наделении Росатома полномочиями по развитию Севморпути.
16:43 Восстановить свои права более 170 пенсионерам и инвалидам помогла прокуратура г. Норильска.
16:13 Эксперты высоко оценили отчет «Норникеля» об устойчивом развитии.
16:07 В Норильске прошло второе занятии в «Школе доктора Айболита». Специалисты развенчали мифы о вакцинации, а ученики узнали о пользе прививок и чипирования домашних питомцев.
15:55 Норильские газовики провели традиционный кулинарный конкурс «Секрет гурмана».
15:28 Краевая прокуратура оспорит итоги торгов Красноярского отделения ПФР.
14:52 В гараже автоколонны № 11 ООО "Норильскпромтранспорт" после капитального ремонта открылись бытовые помещения.
14:38 В Норильске пройдет трехдневный семинар по капоэйра.
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