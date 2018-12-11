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11 декабря 2018, 10:05



Норильские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении нетрезвого водителя.

При проверке документов у молодого мужчины были выявлены признаки алкогольного опьянения, также у него не было при себе водительского удостоверения. Водителю предложили пройти освидетельствование на месте, показание прибора составило 0,82 мг/л. Ранее задержанный уже привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Дознаватели по данному факту возбуждили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить работу по выявлению нетрезвых водителей. Однако полицейские отмечают, что проблему пьянства за рулем возможно решить только совместными усилиями с общественностью. Круглосуточно по телефонным номерам дежурной части отдела МВД России по г. Норильску 47-24-01 или 102 принимаются сообщения от граждан об управлении транспортным средством нетрезвыми водителями.

Просмотров:308 В Кайеркане сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Тойота», за рулем которого был 32-летний местный житель.При проверке документов у молодого мужчины были выявлены признаки алкогольного опьянения, также у него не было при себе водительского удостоверения. Водителю предложили пройти освидетельствование на месте, показание прибора составило 0,82 мг/л.Ранее задержанный уже привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.Дознаватели по данному факту возбуждили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить работу по выявлению нетрезвых водителей. Однако полицейские отмечают, что проблему пьянства за рулем возможно решить только совместными усилиями с общественностью. Круглосуточно по телефонным номерам дежурной части отдела МВД России по г. Норильску 47-24-01 или 102 принимаются сообщения от граждан об управлении транспортным средством нетрезвыми водителями.