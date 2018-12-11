Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 декабря 2018, 10:40



Карта объектов недвижимости на сайте Агентства развития Норильска насчитывает около 100 адресов.

Все они обозначены на городской карте и позволяют быстро найти, рассмотреть и узнать необходимую информацию об объекте и контакты владельца. За 10 месяцев работы на карте появилось около 100 адресов Центрального района Норильска, жилого образования Оганер, Талнаха и Кайеркана. Помимо этого сотрудники АРН участвуют в переговорах сторон. «К нам обращаются как желающие сдать или продать объект недвижимости, так и потенциальные арендаторы и покупатели», - пояснил руководитель направления «Бизнес» Агентства развития Норильска Сергей Ваганов. Сотрудники агентства помогают участникам сделки минимизировать риски, связанные, например, с задолженностями, пропиской и прочими моментами, которые нужно прояснить заранее. Информация на сайте обновляется регулярно.

Просмотров:332 Новый раздел на сайте агентства появился в марте. Здесь отображаются объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, не обремененные правами третьих лиц, а также объекты коммерческой собственности.Все они обозначены на городской карте и позволяют быстро найти, рассмотреть и узнать необходимую информацию об объекте и контакты владельца. За 10 месяцев работы на карте появилось около 100 адресов Центрального района Норильска, жилого образования Оганер, Талнаха и Кайеркана.Помимо этого сотрудники АРН участвуют в переговорах сторон. «К нам обращаются как желающие сдать или продать объект недвижимости, так и потенциальные арендаторы и покупатели», - пояснил руководитель направления «Бизнес» Агентства развития Норильска Сергей Ваганов.Сотрудники агентства помогают участникам сделки минимизировать риски, связанные, например, с задолженностями, пропиской и прочими моментами, которые нужно прояснить заранее.Информация на сайте обновляется регулярно.