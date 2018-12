Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 декабря 2018, 11:07



Проект «Норникеля» Follow Up Siberia! назван проектом года на ежегодной премии в области инноваций.

В ежегодной премии в области инноваций «Время инноваций — 2018» Follow Up Siberia! одержал победу в номинации «Проект года» в категории «СМИ и массовые коммуникации». Проект также стал лауреатом крупнейшей в Восточной Европе премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards 2018, заняв третье место в номинации «Лучший Digital и SMM проект». Follow Up Siberia! — это кросс-культурный коммуникационный проект «Норникеля», реализуемый в преддверии XXIX Всемирной зимней Универсиады - 2019. В центре программы — международный творческий онлайн-конкурс, который проходит в социальных медиа с апреля 2018 года по март 2019 года. Для России это первый масштабный коммуникационный проект в поддержку Всемирных студенческих игр. Цель проекта — открыть миру разные стороны современной Сибири: уникальную природу, традиции, кухню, гостеприимство сибиряков, современную молодежь, культурные и спортивные проекты международного уровня. Для участия все желающие должны найти уголок Сибири в своем городе или стране, сделать на эту тему фото или видео и выложить в соцсетях с хештегом #followupsiberia. Победители получают возможность побывать в регионах Сибири, познакомиться с российской молодежью, обменяться информацией о своих странах и городах и найти общие интересы. В ходе туров участники выкладывают в своих аккаунтах заметки о впечатлениях, фото, видео, ведут прямые эфиры. Три команды победителей уже посетили разные города Сибири в 2018 году. Первый тур проекта прошел в мае в Дудинке и Норильске, второй — в августе в Красноярске, третий — в октябре в Чите. Четвертый тур состоится с 14 по 17 декабря: 7 участников из 6 стран будут открывать для себя Алтай. Финальный тур, куда приедут лучшие из лучших, пройдет в Красноярске в дни Универсиады. Всего со времени запуска проекта в апреле 2018 года к нему присоединились жители 52 стран. Интерактивную карту «уголков Сибири» со всего мира можно увидеть на сайте followupsiberia.com.

