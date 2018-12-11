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11 декабря 2018, 12:00



Более 700 тысяч рублей за некачественные товары и услуги помогло вернуть потребителям управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска.

По поступившим обращениям специалисты управления дали 76 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства, оказали помощь в составлении 38 претензий, подготовили пять проектов исковых заявлений в суд. По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 716 653 руб. Больше всего жалоб (52,9%) было отмечено в сфере торговли непродовольственными товарами; 14,3% претензий было оформлено на некачественные бытовые услуги; 9,2% - на транспортные услуги. 5,0% поступивших жалоб касались некачественных продовольственных товаров. Также в ноябре люди были недовольны услугами общественного питания (2,5%), услугами ЖКХ и банковскими услугами (по 4,2%), услугами почты и связи (4,2%), медицинскими услугами (1,0%). Консультирование граждан по защите прав потребителей, помощь в составлении претензий и исковых заявлений оказывается специалистами управления потребительского рынка и услуг бесплатно.

Просмотров:283 Для защиты своих прав в области торговли и услуг в ноябре в УПРиУ обратились 119 граждан, из них трое - индивидуальные предприниматели (по вопросам разъяснения практики применения действующего законодательства) и 116 потребителей с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества.По поступившим обращениям специалисты управления дали 76 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства, оказали помощь в составлении 38 претензий, подготовили пять проектов исковых заявлений в суд.По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 716 653 руб.Больше всего жалоб (52,9%) было отмечено в сфере торговли непродовольственными товарами; 14,3% претензий было оформлено на некачественные бытовые услуги; 9,2% - на транспортные услуги. 5,0% поступивших жалоб касались некачественных продовольственных товаров. Также в ноябре люди были недовольны услугами общественного питания (2,5%), услугами ЖКХ и банковскими услугами (по 4,2%), услугами почты и связи (4,2%), медицинскими услугами (1,0%).Консультирование граждан по защите прав потребителей, помощь в составлении претензий и исковых заявлений оказывается специалистами управления потребительского рынка и услуг бесплатно.