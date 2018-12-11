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11 декабря 2018, 14:12



Средний размер взятки в Красноярском крае составил 209 тысяч рублей.

«Мы подсчитали средний размер взятки за 2018 год – он составляет 209 тыс. руб. по краю. Это больше, чем в Сибирском федеральном округе – там этот показатель равен 150 тыс. рублей, но много меньше, чем в среднем по России – 1 млн 798 тыс. рублей», - сообщил Речицкий. Так, с начала года в крае выявлено 337 преступлений коррупционной направленности, причем каждое третье совершено в крупном и особо крупном размере. «Полицией возмещен ущерб на сумму более 80 млн рублей. Обеспечивая пресечение деятельности нечистоплотных на руку чиновников, задокументировано более 50 фактов взяточничества, в том числе 16 в крупном и особо крупном размере», - рассказал Речицкий. Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону

Просмотров:269 Средняя сумма взятки в Красноярском крае по итогам 2018 года составила 209 тысяч рублей, сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на главу ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого.Так, с начала года в крае выявлено 337 преступлений коррупционной направленности, причем каждое третье совершено в крупном и особо крупном размере.Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону