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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
11 декабря 2018, 14:12

Средний размер взятки в Красноярском крае составил 209 тысяч рублей.


Средняя сумма взятки в Красноярском крае по итогам 2018 года составила 209 тысяч рублей, сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на главу ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого.
«Мы подсчитали средний размер взятки за 2018 год – он составляет 209 тыс. руб. по краю. Это больше, чем в Сибирском федеральном округе – там этот показатель равен 150 тыс. рублей, но много меньше, чем в среднем по России – 1 млн 798 тыс. рублей», - сообщил Речицкий.
Так, с начала года в крае выявлено 337 преступлений коррупционной направленности, причем каждое третье совершено в крупном и особо крупном размере.
«Полицией возмещен ущерб на сумму более 80 млн рублей. Обеспечивая пресечение деятельности нечистоплотных на руку чиновников, задокументировано более 50 фактов взяточничества, в том числе 16 в крупном и особо крупном размере», - рассказал Речицкий.
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону

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