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11 декабря 2018, 14:20



Чистый, аж светится. Красноярские ученые занялись созданием светящихся биотестов.

В основе реагента, который используется в биотесте, — белковая молекула бактерии Photobacterium leiognathi. Она способна светиться за счет химических реакций. «Реагенты не требуют специальных условий хранения, их можно использовать как при низкой, так и высокой температуре воздуха. Это очень просто делать в полевых условиях, когда надо сделать большое количество анализов за короткое время», — приводят Sibnovosti.ru слова доцента института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Елены Есимбековой. В разработке красноярских ученых реакция свечения используется в качестве сигнала об отсутствии загрязняющих факторов в пробе. «Уровень свечения мы измеряем специальным прибором. Если мы добавляем реагент в среду, которая загрязнена токсическими веществами, то свечение начинает уменьшаться — насколько, зависит от количественного содержания загрязняющих веществ», — пояснила автор проекта. В будущем ученые планируют сделать биотесты наиболее точными. Пока разработка не имеет аналогов в мире.

Просмотров:273 Уникальные биотесты для проведения экомониторинга и токсикологического анализа почвы, воды, воздуха и продуктов питания создают ученые СФУ. Об этом Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе вуза.В основе реагента, который используется в биотесте, — белковая молекула бактерии Photobacterium leiognathi. Она способна светиться за счет химических реакций.В разработке красноярских ученых реакция свечения используется в качестве сигнала об отсутствии загрязняющих факторов в пробе.В будущем ученые планируют сделать биотесты наиболее точными. Пока разработка не имеет аналогов в мире.