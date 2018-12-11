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11 декабря 2018, 14:24



Неравнодушных норильчан призывают присоединиться к акции «Новогодние подарки для пожилых и одиноких». Акцию ежегодно устраивают в центре милосердия города Норильска.

«Норильск - город молодых, но вокруг нас живет немало одиноких пожилых людей. В канун Нового года - семейного по сути своей праздника к ним никто не придет и не подарит подарок. Согласитесь, это очень обидно. Поэтому мы объявляем акцию и приглашаем присоединиться к нам. Совместно с сестрами милосердия Норильска «Заполярный вестник» готовит подарки в виде продуктовых наборов для одиноких пожилых людей. В нашем городе таких - 23 человека», - говорит Анна Карчукова (Сарафанова) волонтер, внештатный корреспондент газеты. Приблизительная цена одного набора для каждого получателя составит одну тысячу рублей. Собранные подарки добровольцы планируют доставить старикам в срок до 23 декабря 2018 года. Первые подарки уже достигли своих адресатов. «В Новый год никто из наших подопечным не должен быть забытым, в этом уже изъявил желание помочь клуб автолюбителей Норильска», - рассказали активисты добровольческого движения.

Просмотров:342 В прошлом году вместе с сестричеством подарки для стариков помогали формировать журналисты «Заполярной правды» и программы «Вести-Норильск», в этом году к акции решили примкнуть и в редакции «Заполярного вестника».«Норильск - город молодых, но вокруг нас живет немало одиноких пожилых людей. В канун Нового года - семейного по сути своей праздника к ним никто не придет и не подарит подарок. Согласитесь, это очень обидно. Поэтому мы объявляем акцию и приглашаем присоединиться к нам.Совместно с сестрами милосердия Норильска «Заполярный вестник» готовит подарки в виде продуктовых наборов для одиноких пожилых людей. В нашем городе таких - 23 человека», - говорит Анна Карчукова (Сарафанова) волонтер, внештатный корреспондент газеты.Приблизительная цена одного набора для каждого получателя составит одну тысячу рублей. Собранные подарки добровольцы планируют доставить старикам в срок до 23 декабря 2018 года. Первые подарки уже достигли своих адресатов.«В Новый год никто из наших подопечным не должен быть забытым, в этом уже изъявил желание помочь клуб автолюбителей Норильска», - рассказали активисты добровольческого движения.