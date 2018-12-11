Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 декабря 2018, 14:38



В Норильске пройдет трехдневный семинар по капоэйра.

В рамках семинара пройдут различные мастер-классы, акробатика и вручение поясов. Подробности можно узнать по телефону 8-913-163-05-42.

Просмотров:289 Капоэйра - афро-бразильское единоборство с элементами танца и акробатики. Семинар по капоэйра Brilhando do Norte (сияние севера) пройдет с 14 по 16 декабря на стадионе «Заполярник». Его проведет приглашенный гость из Красноярска Сергей Фокин, президент Федерации капоэйра Красноярского края.В рамках семинара пройдут различные мастер-классы, акробатика и вручение поясов. Подробности можно узнать по телефону 8-913-163-05-42.