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11 декабря 2018, 14:52



В гараже автоколонны № 11 ООО "Норильскпромтранспорт" после капитального ремонта открылись бытовые помещения.

К ремонту бытового блока подрядная организация - ООО "Норильский строитель" - приступила в феврале 2018 года. За это время был проведен значительный объем строительно-монтажных работ: демонтаж старых перегородок, замена дверей, заново были залиты полы, проведена полная отделка. Установлены новые инженерные коммуникации: водоснабжение и отопление, канализация, электроснабжение, приточная и вытяжная вентиляция, противопожарная сигнализация. Общая стоимость работ, куда входят материалы, проектная документация, оборудование и т.д., составила около 30 миллионов рублей. Как рассказала замдиректора ЗФ "Норникеля" по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева, программа "Быт на производстве" направлена на создание на рабочих местах достойных условий, реализуется в Заполярном филиале "Норникеля" 15 лет. "В этом году это уже не первый оконченный капитальный ремонт, в рамках этой программы были сданы бытовые помещения на медном и механическом заводах. Сейчас ведутся работы на карьере "Скальный", на предприятиях "Заполярного транспортного филиала", всего у нас более двух тысяч объектов, требующих ремонта. А сегодня, в канун Нового года, коллектив "Норильскпромтранспорта" принимает отремонтированные помещения на третьем этаже своего АБК, где теперь они могут отдохнуть после работы в парной, пообедать, позаниматься в спортзале".

Просмотров:304 На третьем этаже АБК колонны № 11 сегодня приняли в эксплуатацию душевые, парную, тренажерный зал, комнату приема пищи, гардеробы. Работы были выполнены в рамках программы "Быт на производстве", действующей на предприятиях компании "Норникель". Общая площадь блока - 411 квадратных метров, там переодеваются и отдыхают после смены 100 водителей. На каждого тут установлено по два гардеробных шкафчика - для повседневной и спецодежды.К ремонту бытового блока подрядная организация - ООО "Норильский строитель" - приступила в феврале 2018 года. За это время был проведен значительный объем строительно-монтажных работ: демонтаж старых перегородок, замена дверей, заново были залиты полы, проведена полная отделка. Установлены новые инженерные коммуникации: водоснабжение и отопление, канализация, электроснабжение, приточная и вытяжная вентиляция, противопожарная сигнализация. Общая стоимость работ, куда входят материалы, проектная документация, оборудование и т.д., составила около 30 миллионов рублей.Как рассказала замдиректора ЗФ "Норникеля" по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева, программа "Быт на производстве" направлена на создание на рабочих местах достойных условий, реализуется в Заполярном филиале "Норникеля" 15 лет. "В этом году это уже не первый оконченный капитальный ремонт, в рамках этой программы были сданы бытовые помещения на медном и механическом заводах. Сейчас ведутся работы на карьере "Скальный", на предприятиях "Заполярного транспортного филиала", всего у нас более двух тысяч объектов, требующих ремонта. А сегодня, в канун Нового года, коллектив "Норильскпромтранспорта" принимает отремонтированные помещения на третьем этаже своего АБК, где теперь они могут отдохнуть после работы в парной, пообедать, позаниматься в спортзале".