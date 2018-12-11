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11 декабря 2018, 15:28



Краевая прокуратура оспорит итоги торгов Красноярского отделения ПФР.

«Прокуратура края направит в арбитражный суд исковое заявление о признании недействительными итогов торгов на право приобретения нежилого здания для размещения Пенсионного фонда», — цитирует Савчина «Интерфакс». Ранее следователи взяли под стражу заместителя управляющего краевого отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Трофимова. Его подозревают в хищении у фонда более 76 млн рублей. Деньги были незаконно израсходованы за счет искусственного завышения стоимости здания, предназначенного для одного из районных управлений фонда. Недвижимость закупили по завышенной в 2,5 раза цене, а более 76 млн рублей при сделке выведены. Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей, сообщают Sibnovosti.ru. Уже в начале декабря Трофимова обвинили в получении взятки в размере 180 тысяч рублей. На фигуранта завели очередное уголовное дело.

Просмотров:280 Речь идет о покупке недвижимости Красноярским отделением ПФР по завышенной цене. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор края Михаил Савчин.Ранее следователи взяли под стражу заместителя управляющего краевого отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Трофимова. Его подозревают в хищении у фонда более 76 млн рублей. Деньги были незаконно израсходованы за счет искусственного завышения стоимости здания, предназначенного для одного из районных управлений фонда. Недвижимость закупили по завышенной в 2,5 раза цене, а более 76 млн рублей при сделке выведены. Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей, сообщают Sibnovosti.ru.Уже в начале декабря Трофимова обвинили в получении взятки в размере 180 тысяч рублей. На фигуранта завели очередное уголовное дело.