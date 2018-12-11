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11 декабря 2018, 15:55



Норильские газовики провели традиционный кулинарный конкурс «Секрет гурмана».

Конкурс не зря проводится накануне Нового года, его участники и гости здесь могут почерпнуть интересные рецепты для праздничного стола. Все блюда были поделены по нескольким номинациям, в результате были выбраны победители: "мастер закусок", "мастер основного блюда", "мастер выпечки", "мастер десертов" и "выбор эксперта". Также было признано лучшее "блюдо года" по версии жюри и по версии зрителей. Профессионалы - повара из рабочих столовых - соревновались в своем мастерстве отдельно от любителей - в номинации "Профессионал кулинарного искусства". Также в программе конкурса были мастер-класс от работников столовых управления рабочего снабжения и кулинарная викторина.

Просмотров:299 Этот конкурс стал доброй предновогодней традицией для норильских газовиков - впервые его провели еще в 2007 году. В этот раз на конкурс заявились 22 участника - работники "Норильскгазпрома", "Норильсктрансгаза" и "Таймыргаза", которые представили на суд жюри 32 блюда. Пробовали и оценивали их в основном профессионалы из управления рабочего снабжения "Норильскгазпрома". Кстати, в кулинарном конкурсе принимают участие не только женщины предприятия, но и мужчины, и нередко они проявляют даже более выдающиеся способности в приготовлении яств.Конкурс не зря проводится накануне Нового года, его участники и гости здесь могут почерпнуть интересные рецепты для праздничного стола. Все блюда были поделены по нескольким номинациям, в результате были выбраны победители: "мастер закусок", "мастер основного блюда", "мастер выпечки", "мастер десертов" и "выбор эксперта". Также было признано лучшее "блюдо года" по версии жюри и по версии зрителей. Профессионалы - повара из рабочих столовых - соревновались в своем мастерстве отдельно от любителей - в номинации "Профессионал кулинарного искусства". Также в программе конкурса были мастер-класс от работников столовых управления рабочего снабжения и кулинарная викторина.