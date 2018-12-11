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11 декабря 2018, 16:07



В Норильске прошло второе занятии в «Школе доктора Айболита». Специалисты развенчали мифы о вакцинации, а ученики узнали о пользе прививок и чипирования домашних питомцев.

Задача «Школы доктора Айболита» - помочь людям найти ответы на вопросы о тонкостях адаптации питомца в семье, содержания, воспитания и оказания первой медицинской помощи домашним животным и многое другое. Очередная встреча прошла в формате чаепития, во время которого гости задавали серьезные вопросы как о вакцинации, так и о ее последствиях, с какого возраста ставят те или иные прививки, как к ним готовиться, для чего нужны дегельминтизация и чипирование, также были затронуты вопросы перевозки животных в другие города. Ветеринарный врач Людмила Чермошенцева объяснила слушателям, что вакцинация - это введение биологического препарата, который содержит антигены определенных возбудителей болезней и помогает организму животного выработать активный иммунитет для защиты от инфекций. В вакцине содержатся убитые или ослабленные микроорганизмы или их частички, которые уже не могут вызвать заболевание, но способствуют выработке антител в организме животного. Поэтому после вакцинации домашнему питомцу будет уже не так страшна встреча с инфекцией. Помимо этого ветеринарный врач развеяла основные заблуждения людей относительно вакцинации. Так, например, некоторые владельцы кошек и собак считают, что животных, живущих дома и не выходящих на улицу, вакцинировать не обязательно. Это неверно. С улицы с одеждой и обувью человек приносит любые вирусы, бактерии, грибки, а также гельминтов и их яйца, а значит, вероятность подхватить инфекцию дома тоже есть. Другой миф касается того, что у однажды переболевших животных и вакцинированных один раз сохраняется пожизненный иммунитет. Это не так. У переболевших большинством вирусных, инфекционных болезней животных иммунитет на дальнейшее заражение не вырабатывается. Вакцинироваться нужно ежегодно. Напряженный иммунитет сохраняется после вакцинации только в течение года, дальше он начинает ослабевать. То, что прививать нужно только породистых, а «дворняги» ничем не болеют, также неверно. Беспородные домашние и бездомные животные также подвержены болезням, как и породистые. Разница в том, что у бездомных продолжительность жизни в среднем в три раза меньше, чем у домашних. Очень часто их болезнь или гибель остается незамеченной, а освободившуюся нишу сразу занимают другие звери, которым тоже не повезло с хозяевами. Были развенчаны и другие мифы. Беседа длилась почти три часа, и потенциальные ученики получили ответы на все свои «почему?».

Просмотров:260 Второе занятие в «Школе доктора Айболита» прошло в минувшую субботу, 8 декабря, на базе Норильского ресурсного центра. Этот образовательный проект заработал благодаря победе благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Кстати, на сегодняшний день в приюте фонда находится порядка 200 животных - кошек и собак.Задача «Школы доктора Айболита» - помочь людям найти ответы на вопросы о тонкостях адаптации питомца в семье, содержания, воспитания и оказания первой медицинской помощи домашним животным и многое другое. Очередная встреча прошла в формате чаепития, во время которого гости задавали серьезные вопросы как о вакцинации, так и о ее последствиях, с какого возраста ставят те или иные прививки, как к ним готовиться, для чего нужны дегельминтизация и чипирование, также были затронуты вопросы перевозки животных в другие города.Ветеринарный врач Людмила Чермошенцева объяснила слушателям, что вакцинация - это введение биологического препарата, который содержит антигены определенных возбудителей болезней и помогает организму животного выработать активный иммунитет для защиты от инфекций. В вакцине содержатся убитые или ослабленные микроорганизмы или их частички, которые уже не могут вызвать заболевание, но способствуют выработке антител в организме животного. Поэтому после вакцинации домашнему питомцу будет уже не так страшна встреча с инфекцией.Помимо этого ветеринарный врач развеяла основные заблуждения людей относительно вакцинации. Так, например, некоторые владельцы кошек и собак считают, что животных, живущих дома и не выходящих на улицу, вакцинировать не обязательно. Это неверно. С улицы с одеждой и обувью человек приносит любые вирусы, бактерии, грибки, а также гельминтов и их яйца, а значит, вероятность подхватить инфекцию дома тоже есть.Другой миф касается того, что у однажды переболевших животных и вакцинированных один раз сохраняется пожизненный иммунитет. Это не так. У переболевших большинством вирусных, инфекционных болезней животных иммунитет на дальнейшее заражение не вырабатывается. Вакцинироваться нужно ежегодно. Напряженный иммунитет сохраняется после вакцинации только в течение года, дальше он начинает ослабевать.То, что прививать нужно только породистых, а «дворняги» ничем не болеют, также неверно. Беспородные домашние и бездомные животные также подвержены болезням, как и породистые. Разница в том, что у бездомных продолжительность жизни в среднем в три раза меньше, чем у домашних. Очень часто их болезнь или гибель остается незамеченной, а освободившуюся нишу сразу занимают другие звери, которым тоже не повезло с хозяевами. Были развенчаны и другие мифы.Беседа длилась почти три часа, и потенциальные ученики получили ответы на все свои «почему?».