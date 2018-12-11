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11 декабря 2018, 16:13



Эксперты высоко оценили отчет «Норникеля» об устойчивом развитии.

На XXI Ежегодном конкурсе годовых отчётов Московской биржи и медиагруппы «РЦБ», который прошел в начале декабря 2018 года, «Норникель» стал лауреатом в номинации «За лучший отчёт по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию». Конкурс, в котором принимают участие более 130 компаний, является одним из самых авторитетных в России в области корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами. Лауреатов определяют привлекаемые организаторами независимые эксперты из консалтинговых, инвестиционных и управляющих компаний, а также госструктур. В ноябре 2018 года компания получила за отчет премию аудиторской компании Deloitte — Green Frog Award, а рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) наградило «Норникель» дипломом за победу в номинации «Лучший дизайн отчета по КСО». Кроме того, документ был отмечен на международном конкурсе MarCom Awards: «Норникель» получил платиновую статуэтку сразу в двух номинациях — «Лучший отчет» и «Лучший дизайн». Награда MarCom Awards присуждается за выдающиеся достижения в области маркетинга и коммуникаций. «Отчет за 2017 год — это первый в истории компании документ, который раскрывает в себе инициативы, реализованные в области устойчивого развития, — отметила директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко. — Серия наград, которыми отмечен наш отчет, говорит о высоком качестве подготовки стратегического для компании документа». При этом, подчеркнула Светлана Ивченко, выпуск подобного отчета является естественным ответом за запрос рынка, который предъявляет к современным компаниям повышенные требования в области устойчивого развития. «Норникель» является пионером среди российских компаний в части публикации нефинансовых отчетов, выпуская их с 2004 года. Они базируются на соблюдении принципов, изложенных в Глобальном договоре ООН, к которому «Норникель» добровольно присоединился в 2016 году. За последние два года «Норникель» существенно дополнил и обновил свои политики и кодексы, которые внедряют принципы Глобального договора в повседневную деятельность. Нефинансовые отчеты «Норникеля» всегда высоко оцениваются рынком. Компания ежегодно получает платиновые статуэтки MarCom Awards. Среди ее прочих побед — награды LACP Vision Awards — конкурса годовых отчётов, который проводится Лигой американских специалистов в области коммуникаций с 2002 года среди компаний всего мира. В 2015 году отчёт компании был отмечен золотой наградой LACP Vision Awards, а отчёт по корпоративной социальной ответственности за 2014 год вошёл в TOP-10 публичных нефинансовых отчетов мира.

Просмотров:275 Отчет об устойчивом развитии «Норникеля» за 2017 год получил серию наград. Эксперты российских и международных конкурсов традиционно отмечают высокий уровень раскрытия информации в отчетах компании.На XXI Ежегодном конкурсе годовых отчётов Московской биржи и медиагруппы «РЦБ», который прошел в начале декабря 2018 года, «Норникель» стал лауреатом в номинации «За лучший отчёт по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию». Конкурс, в котором принимают участие более 130 компаний, является одним из самых авторитетных в России в области корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами. Лауреатов определяют привлекаемые организаторами независимые эксперты из консалтинговых, инвестиционных и управляющих компаний, а также госструктур.В ноябре 2018 года компания получила за отчет премию аудиторской компании Deloitte — Green Frog Award, а рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) наградило «Норникель» дипломом за победу в номинации «Лучший дизайн отчета по КСО». Кроме того, документ был отмечен на международном конкурсе MarCom Awards: «Норникель» получил платиновую статуэтку сразу в двух номинациях — «Лучший отчет» и «Лучший дизайн». Награда MarCom Awards присуждается за выдающиеся достижения в области маркетинга и коммуникаций.«Отчет за 2017 год — это первый в истории компании документ, который раскрывает в себе инициативы, реализованные в области устойчивого развития, — отметила директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко. — Серия наград, которыми отмечен наш отчет, говорит о высоком качестве подготовки стратегического для компании документа». При этом, подчеркнула Светлана Ивченко, выпуск подобного отчета является естественным ответом за запрос рынка, который предъявляет к современным компаниям повышенные требования в области устойчивого развития.«Норникель» является пионером среди российских компаний в части публикации нефинансовых отчетов, выпуская их с 2004 года. Они базируются на соблюдении принципов, изложенных в Глобальном договоре ООН, к которому «Норникель» добровольно присоединился в 2016 году. За последние два года «Норникель» существенно дополнил и обновил свои политики и кодексы, которые внедряют принципы Глобального договора в повседневную деятельность.Нефинансовые отчеты «Норникеля» всегда высоко оцениваются рынком. Компания ежегодно получает платиновые статуэтки MarCom Awards. Среди ее прочих побед — награды LACP Vision Awards — конкурса годовых отчётов, который проводится Лигой американских специалистов в области коммуникаций с 2002 года среди компаний всего мира. В 2015 году отчёт компании был отмечен золотой наградой LACP Vision Awards, а отчёт по корпоративной социальной ответственности за 2014 год вошёл в TOP-10 публичных нефинансовых отчетов мира.