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11 декабря 2018, 16:43



Восстановить свои права более 170 пенсионерам и инвалидам помогла прокуратура г. Норильска.

Так, в текущем году прокуратура выявила нарушения федерального законодательства о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, неработающих и проживающих в районах Крайнего Севера. В частности, речь идет об отказах пенсионерам в возмещении расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно по причине их отдыха за пределами территории Российской Федерации. Прокуратур города направила исковые заявления в защиту прав 82 пенсионеров с требованием о взыскании с управления Пенсионного фонда (ГУ) в г. Норильске в их пользу денежных средств на общую сумму более 2 600 000 рублей. В настоящее время судом рассмотрено и удовлетворено 69 заявлений о взыскании расходов на общую сумму более 2 000 000 рублей. Кроме того, выявлены нарушения социальных прав инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, допущенные управлением социальной политики администрации г. Норильска. Так, в нарушение п. 4 ст. 20.1 Закона Красноярского края № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» выносились решения о прекращении предоставления указанной категории граждан мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг, установленных абз. 13 и абз. 14 ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», сообщается на сайте краевой прокуратуры. По результатам проверок в защиту прав 53 инвалидов, в том числе семей, имеющих детей-инвалидов, поданы исковые заявления в суд о признании решений управления социальной политики администрации г. Норильска о прекращении предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», незаконными. В настоящее время судом рассмотрено и удовлетворено 50 заявлений.

Просмотров:294 Проверки соблюдения социальных прав пенсионеров, инвалидов, детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов прокуратура г. Норильска проводит на постоянной основе.Так, в текущем году прокуратура выявила нарушения федерального законодательства о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, неработающих и проживающих в районах Крайнего Севера. В частности, речь идет об отказах пенсионерам в возмещении расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно по причине их отдыха за пределами территории Российской Федерации.Прокуратур города направила исковые заявления в защиту прав 82 пенсионеров с требованием о взыскании с управления Пенсионного фонда (ГУ) в г. Норильске в их пользу денежных средств на общую сумму более 2 600 000 рублей. В настоящее время судом рассмотрено и удовлетворено 69 заявлений о взыскании расходов на общую сумму более 2 000 000 рублей.Кроме того, выявлены нарушения социальных прав инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, допущенные управлением социальной политики администрации г. Норильска. Так, в нарушение п. 4 ст. 20.1 Закона Красноярского края № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» выносились решения о прекращении предоставления указанной категории граждан мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг, установленных абз. 13 и абз. 14 ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», сообщается на сайте краевой прокуратуры.По результатам проверок в защиту прав 53 инвалидов, в том числе семей, имеющих детей-инвалидов, поданы исковые заявления в суд о признании решений управления социальной политики администрации г. Норильска о прекращении предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», незаконными. В настоящее время судом рассмотрено и удовлетворено 50 заявлений.