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11 декабря 2018, 16:51



Госдума приняла закон о наделении Росатома полномочиями по развитию Севморпути.

Документ предусматривает сосредоточение ряда компетенций, в том числе в сфере судоходства, безопасности мореплавания, развития портовой и энергетической инфраструктуры в акватории СМП и на прилегающих территориях, а также в области обеспечения необходимых при этом сервисов, в рамках одного инфраструктурного оператора - госкорпорации «Росатом». В частности, предусматривается наделение Росатома полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета и государственного заказчика государственных программ в области развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры морских портов СМП, а также обеспечения навигации и круглогодичной проводки по СМП. Полномочия по нормативно-правовому регулированию судоходства по Севморпути, выполнение международных обязательств РФ, контрольно-надзорные функции, в том числе утверждение стандартов и требований, связанных с безопасностью мореплавания и другие, осуществляет Минтранс России. Согласно документу, Росатом будет определять подведомственное предприятие, уполномоченное согласовывать разрешение на плавание судов в акватории СМП. Он будет также осуществлять от имени РФ полномочия концедента и заключить концессионные соглашения в отношении объектов инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории СМП, а также проектировать и строить здания, в т.ч. и сооружения повышенного уровня ответственности, включая объекты капитального строительства, относящиеся к объектам инфраструктуры морского порта, расположенного на побережье акватории СМП, говорится в сообщении. Для справки: Главное направление развития СМП связано с обеспечением вывоза минерального сырья и напрямую зависит от реализации инвестиционных проектов по добыче минеральных ресурсов (Варандей, «Ямал СПГ», Диксон, Новый Порт, Дудинка, Норильск - в общей сложности 15 действующих и перспективных проектов, 11 из которых связаны с освоением нефти и газа, четыре - руд и угля).

Просмотров:287 Согласно новому закону, госкорпорация «Росатом» получает полномочия в сфере развития и функционирования Северного морского пути (СМП) и прилегающих территорий. Закон подготовлен во исполнении инициативы правительства о создании инфраструктурного оператора Севморпути на базе госкорпорации, сообщает ТАСС.Документ предусматривает сосредоточение ряда компетенций, в том числе в сфере судоходства, безопасности мореплавания, развития портовой и энергетической инфраструктуры в акватории СМП и на прилегающих территориях, а также в области обеспечения необходимых при этом сервисов, в рамках одного инфраструктурного оператора - госкорпорации «Росатом».В частности, предусматривается наделение Росатома полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета и государственного заказчика государственных программ в области развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры морских портов СМП, а также обеспечения навигации и круглогодичной проводки по СМП.Полномочия по нормативно-правовому регулированию судоходства по Севморпути, выполнение международных обязательств РФ, контрольно-надзорные функции, в том числе утверждение стандартов и требований, связанных с безопасностью мореплавания и другие, осуществляет Минтранс России.Согласно документу, Росатом будет определять подведомственное предприятие, уполномоченное согласовывать разрешение на плавание судов в акватории СМП. Он будет также осуществлять от имени РФ полномочия концедента и заключить концессионные соглашения в отношении объектов инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории СМП, а также проектировать и строить здания, в т.ч. и сооружения повышенного уровня ответственности, включая объекты капитального строительства, относящиеся к объектам инфраструктуры морского порта, расположенного на побережье акватории СМП, говорится в сообщении.Для справки:Главное направление развития СМП связано с обеспечением вывоза минерального сырья и напрямую зависит от реализации инвестиционных проектов по добыче минеральных ресурсов (Варандей, «Ямал СПГ», Диксон, Новый Порт, Дудинка, Норильск - в общей сложности 15 действующих и перспективных проектов, 11 из которых связаны с освоением нефти и газа, четыре - руд и угля).