Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 декабря 2018, 10:05



12 декабря – День Конституции РФ.

«Уважаемые земляки! Конституция – основа государственности, свобод и благополучия граждан. Главный документ нашей страны, вступивший в силу 25 лет назад, является надежной защитой и гарантией прав россиян, фундаментом развития демократии. Соблюдение канонов Конституции – это путь к укреплению основных институтов общества России, её динамичного и устойчивого социально-экономического развития. Но самое главное - это наша с вами возможность совместными усилиями сделать свою страну передовым, независимым, процветающим государством. Мы поздравляем вас одним из самых важных государственных праздников – Днем Конституции Российской Федерации! Пусть никогда не нарушаются ничьи права, а в нашей стране царят мир и порядок!»

Просмотров:49 Глава Норильска Ринат Ахметчин и председатель городского Совета Александр Пестряков поздравляют норильчан с Днем Конституции РФ:«Уважаемые земляки!Конституция – основа государственности, свобод и благополучия граждан. Главный документ нашей страны, вступивший в силу 25 лет назад, является надежной защитой и гарантией прав россиян, фундаментом развития демократии.Соблюдение канонов Конституции – это путь к укреплению основных институтов общества России, её динамичного и устойчивого социально-экономического развития. Но самое главное - это наша с вами возможность совместными усилиями сделать свою страну передовым, независимым, процветающим государством.Мы поздравляем вас одним из самых важных государственных праздников – Днем Конституции Российской Федерации! Пусть никогда не нарушаются ничьи права, а в нашей стране царят мир и порядок!»