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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
12 декабря 2018, 10:13

Сегодня в Норильске проходит общероссийский день приема граждан.


В соответствии с поручением президента Российской Федерации ежегодно 12 декабря проводится общероссийской день приема граждан.
Граждане могут лично обратиться к главе города Норильска, его заместителям и должностным лицам органов местного самоуправления Норильска.
Прием граждан будет осуществляться с 12 до 20 часов по адресам:
- Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (район Центральный, ул. Нансена, д. 69, 2-й этаж);
- Кайерканское территориальное управление администрации города Норильска (район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9а);
- Талнахское территориальное управление администрации города Норильска (район Талнах, ул. Диксона, д. 10);
- Снежногорское территориальное управление администрации города Норильска (поселок Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10).
Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Консультации по телефону 43-71-42.
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Норильский транспортный прокурор также проведет личный прием граждан с 12 до 20 часов в Норильской транспортной прокуратуре по адресу: проспект Ленинский, д. 45б, в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность. С согласия заявителей прокурором будет обеспечиваться личное обращение в режиме видеоконференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.
Телефон приемной Норильской транспортной прокуратуры 31-18-28.
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На вопросы норильчан ответят и в отделе МВД России по г. Норильску.
Временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела МВД – начальник полиции Фальченко Владислав Григорьевич проведет прием с 16 до 18 часов.
Заместитель начальника отдела МВД – начальник следственного отдела Войцешко Роман Ярославович проведет прием с 12 до 14 часов.
Временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела МВД Ковтунов Дмитрий Николаевич проведет прием с 14 до 16 часов.
Адрес приема граждан в отделе МВД России по г. Норильску: ул. Бегичева, д. 9. Предварительная запись на прием по телефону 47-24-99.

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