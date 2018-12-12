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12 декабря 2018, 10:46



Ребята начальной школы 4-й гимназии готовят открытки для подопечных Центра милосердия Норильска.

Ребята рисуют, клеят, мастерят, наверняка зная, что их творения пойдут на благое дело - открытки будут нарядным и красивым приложением к подаркам, собранным для нужд подопечных Центра милосердия Норильска и фонда «Территория добра». Напомним, рождественские подарки, а также собранные волонтерами продуктовые наборы для стариков, воспитанников приюта и детских домов будут переправлены по акции «Добрая елка» и «Подарки пожилым и одиноким» до 23 декабря 2018 года. К слову, акция для сирот детского дома «Ромашка» - с исполнениями пожеланий постояльцев детдома, малышей и подростков - тоже началась: выполнять предновогодние просьбы 58 воспитанников детского дома будут работники норильского перинатального центра и сотрудники «Заполярной правды».

Просмотров:292 Заготовка подарков своими руками в «промышленных масштабах» началась почти за месяц до Нового года и рождественских каникул.Ребята рисуют, клеят, мастерят, наверняка зная, что их творения пойдут на благое дело - открытки будут нарядным и красивым приложением к подаркам, собранным для нужд подопечных Центра милосердия Норильска и фонда «Территория добра».Напомним, рождественские подарки, а также собранные волонтерами продуктовые наборы для стариков, воспитанников приюта и детских домов будут переправлены по акции «Добрая елка» и «Подарки пожилым и одиноким» до 23 декабря 2018 года.К слову, акция для сирот детского дома «Ромашка» - с исполнениями пожеланий постояльцев детдома, малышей и подростков - тоже началась: выполнять предновогодние просьбы 58 воспитанников детского дома будут работники норильского перинатального центра и сотрудники «Заполярной правды».