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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:51 На Таймыре супружеская пара Агеевых отметила бриллиантовую свадьбу - 60 лет совместной жизни.
16:08 В столице Таймыра создадут народную аллею снежных скульптур.
16:04 Директор красноярского представительства компании «Норникель» назван человеком года.
15:59 За кражу мобильного телефона 37-летней норильчанке грозит до шести лет лишения свободы.
13:24 Сегодня до 20.00 норильчане могут обратиться к руководителям города с наболевшими вопросами в рамках единого дня приема граждан.
12:57 Владимир Путин вручил премию красноярцам, вывезшим из тундры легендарный самолет.
12:37 Представители норильского филиала народного университета «Активное долголетие» побывали на первом краевом слете и вместе с коллегами из других городов обсудили вопросы образования пожилых людей.
12:28 В ДТП с участием кайерканской маршрутки никто не пострадал.
12:16 Накануне вечером у монумента «Черный тюльпан» норильчане вспоминали российских воинов, погибших в Чечне.
12:09 Норильские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.[все новости]
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